Para a astróloga, oraculista e terapeuta holística Rosana Bloise, autora de Oráculo do Poder Feminino e Oráculo Cigano (Matrix Editora), as cartas do Baralho Cigano podem oferecer uma leitura diferente, não de resultados exatos, mas das energias que cercam uma trajetória.

Segundo Rosana, é importante esclarecer que os oráculos não funcionam como instrumentos de previsão esportiva precisa. “As cartas não indicam placares ou vencedores com exatidão.

“Elas revelam tendências, contextos emocionais e movimentos energéticos”, explica. No esporte, fatores como estratégia, preparo físico, decisões em campo e imprevistos sempre terão papel decisivo”, explica.

Ainda assim, a especialista realizou uma leitura para entender o momento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O resultado aponta para uma jornada intensa, marcada por desafios, escolhas estratégicas e grande visibilidade.

Seleção do Brasil não terá uma trajetória fácil

O Brasil vai até a final? Oraculista analisa potencial da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 A partir da leitura das cartas do Baralho Cigano, Rosana Bloise indica como deve ser a performance do time brasileiro na disputa mundial Às vésperas de mais uma Copa do Mundo, análises sobre o desempenho das seleções costumam se basear em estatísticas, escalações e histórico recente, mas há quem olhe para o torneio por outro ângulo: o simbólico. Para a astróloga, oraculista e terapeuta holística Rosana Bloise, autora de Oráculo do Poder Feminino e Oráculo Cigano (Matrix Editora), as cartas do Baralho Cigano podem oferecer uma leitura diferente, não de resultados exatos, mas das energias que cercam uma trajetória. Segundo Rosana, é importante esclarecer que os oráculos não funcionam como instrumentos de previsão esportiva precisa. “As cartas não indicam placares ou vencedores com exatidão. “Elas revelam tendências, contextos emocionais e movimentos energéticos”, explica. No esporte, fatores como estratégia, preparo físico, decisões em campo e imprevistos sempre terão papel decisivo”, explica. Ainda assim, a especialista realizou uma leitura para entender o momento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O resultado aponta para uma jornada intensa, marcada por desafios, escolhas estratégicas e grande visibilidade. Seleção não terá uma trajetória fácil A primeira carta, Ratos, indica desgaste, um caminho que exige resistência diante de dificuldades, críticas ou pressão interna. Em seguida, o Caminho revela momentos decisivos, nos quais escolhas, dentro ou fora de campo, podem alterar o rumo da equipe de forma significativa. Já a presença da Lua traz um contraponto positivo, pois representa reconhecimento, projeção e forte conexão emocional com o público. “É uma carta ligada à visibilidade e ao brilho. Mostra uma seleção acompanhada de perto, com capacidade de encantar”, observa Rosana. A carta da Árvore reforça a ideia de continuidade e crescimento. Ela sugere que o Brasil tem fôlego para se manter competitivo ao longo do torneio, evoluindo passo a passo e construindo uma trajetória sólida. Por fim, o Chicote aponta para disputas intensas, indicando confrontos difíceis e jogos decisivos na reta final da competição. O veredito das cartas Ao analisar o conjunto das cartas, a leitura da oraculista não indica uma eliminação precoce. Pelo contrário, sugere que o Brasil tem tendência a avançar e alcançar fases decisivas, ainda que precise superar momentos de tensão e desafios ao longo do caminho. Para Rosana Bloise, o verdadeiro valor desse tipo de análise está na interpretação simbólica. “O oráculo ajuda a olhar para o cenário com mais profundidade, entendendo as energias envolvidas, como pressão, confiança, visibilidade e superação. É uma leitura complementar, que convida à reflexão, não uma previsão absoluta”, afirma.

A primeira carta, Ratos, indica desgaste, um caminho que exige resistência diante de dificuldades, críticas ou pressão interna. Em seguida, o Caminho revela momentos decisivos, nos quais escolhas, dentro ou fora de campo, podem alterar o rumo da equipe de forma significativa.

Já a presença da Lua traz um contraponto positivo, pois representa reconhecimento, projeção e forte conexão emocional com o público. “É uma carta ligada à visibilidade e ao brilho. Mostra uma seleção acompanhada de perto, com capacidade de encantar”, observa Rosana.

A carta da Árvore reforça a ideia de continuidade e crescimento. Ela sugere que o Brasil tem fôlego para se manter competitivo ao longo do torneio, evoluindo passo a passo e construindo uma trajetória sólida.

Por fim, o Chicote aponta para disputas intensas, indicando confrontos difíceis e jogos decisivos na reta final da competição.

O veredito das cartas

Ao analisar o conjunto das cartas, a leitura da oraculista não indica uma eliminação precoce. Pelo contrário, sugere que o Brasil tem tendência a avançar e alcançar fases decisivas, ainda que precise superar momentos de tensão e desafios ao longo do caminho.

Para Rosana Bloise, o verdadeiro valor desse tipo de análise está na interpretação simbólica.

“O oráculo ajuda a olhar para o cenário com mais profundidade, entendendo as energias envolvidas, como pressão, confiança, visibilidade e superação. É uma leitura complementar, que convida à reflexão, não uma previsão absoluta”, afirma.

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