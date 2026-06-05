Comércio de Sumaré funciona em horário especial neste sábado (6)

Funcionamento especial, das 9h às 18h, é no fim de semana que antecede o Dia dos Namorados

O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial neste sábado, dia 6, o último antes do Dia dos Namorados. O funcionamento das lojas será ampliado, das 9h às 18h, para facilitar as compras dos presentes.

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, é uma das principais datas para o varejo. Este ano, a expectativa da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de aumento de 6% nas vendas, comparando com o mesmo período do ano passado.

Selma Koshoji, presidente da Acias, afirma que o período de festas juninas, a Copa e a proximidade do inverno devem favorecer as vendas. Entre os presentes mais procurados estão roupas, perfumes, flores e acessórios.

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Datas

“Datas afetivas, como o Dia dos Namorados, sempre despertam o desejo dos consumidores de presentear. Mas os clientes estão cada vez mais estratégicos, fazendo pesquisas de preços, comparando produtos e buscando pela melhor experiência de compra. E para que os lojistas estejam preparados para este novo perfil, a Acias promove regularmente cursos e treinamentos sobre técnicas de vendas e atendimentos”, comenta.

Selma reforça que além de aumentar o movimento no comércio, datas especiais, como o Dia dos Namorados, são uma ótima oportunidade para captar e fidelizar novos clientes.

O Dia dos Namorados também movimenta o setor de bares e restaurantes, que devem estender a programação em comemoração à data até o dia 14 de junho.

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