O vereador Marcos Caetano (PL) vistoriou na terça-feira (2) o início das obras de calçamento na Rua Florindo Cibin, nas proximidades da comunidade do Zincão, no bairro Parque da Liberdade.

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Durante a vistoria, o parlamentar destacou que a demanda surgiu de moradores que relatavam dificuldades para o trânsito seguro de pedestres na via. Marcos Caetano apontou que protocolou uma indicação solicitando que o serviço fosse realizado e em seguida a prefeitura respondeu à solicitação.

O vereador destacou ainda importância das indicações para a realização de melhorias para a população.

Fala Caetano

“É com satisfação que vemos mais uma demanda da população sendo atendida, após o protocolo de uma indicação. A execução dos serviços proporcionará mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população”, comenta.

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