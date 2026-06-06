Capacitação integra equipes da área de tributos ao novo sistema municipal



A Prefeitura de Nova Odessa informa que, na terça-feira, dia 9 de junho, a Central de Atendimento ao Público não terá expediente.

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A medida é necessária para a realização de um treinamento com os colaboradores do setor, focado na implantação do Novo Sistema Integrado de Tributos Municipais. O atendimento será retomado na quarta-feira, a partir das 8h30.

A capacitação, que ocorre entre os dias 8 e 11 de junho, abrange módulos essenciais como cadastro imobiliário e mobiliário, REDESIM, fiscalizações, tesouraria, dívida ativa e, especificamente no dia 9, a operação da própria Central de Atendimento e dos Serviços Online.

Treinamento na central

O treinamento é uma etapa preparatória para a “virada” do sistema – a migração definitiva para a nova plataforma – que ocorrerá no dia 15 de junho. A prefeitura recomenda que os cidadãos busquem regularizar suas demandas com antecedência.

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