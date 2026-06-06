As inscrições para o Enem foram prorrogadas. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira, foi estendido até o dia 12 de junho. A medida ainda será publicada no Diário Oficial da União.

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Os interessados devem se inscrever na página enem.inep.gov.br/participante.

E atenção! Essa mesma data-limite, 12 de junho, vale para os candidatos que querem pedir tratamento pelo nome social ou que necessitam de atendimento especializado; para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Nesse caso, a inscrição é automática, mas é preciso confirmar a participação, escolher a opção de prova de língua estrangeira e indicar, se for o caso, a necessidade de acessibilidade ou o uso de nome social;

E, ainda, candidatos que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição aprovado também precisam confirmar a participação no Exame 2026.

Vou repetir o site para se inscrever no exame: enem.inep.gov.br/participante.

As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro.

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