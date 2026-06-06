Adrenalina desde o começo- A sexta-feira, 5, começou em clima de disputa na arena. Na categoria mirim da prova dos três tambores, o melhor tempo da noite foi registrado por Ana Laura Fraga, montando Muchacho Fly Jay, ao marcar 17.852 segundos.

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No entanto, na classificação acumulada, considerando também os resultados da tarde, a liderança ficou com Camilly Vitória Novaes dos Santos e Victory Start FNSL, que somou o tempo de 35.927 segundos.

Na segunda colocação aparece Helena Pires de Oliveira, voando baixo com Fire Water Vodoo, totalizando 36.043 segundos. Fechando o top 3, Laura Ceren Moretto garantiu a terceira posição ao lado de Hope GMO, com a marca de 36.101 segundos.

Já na categoria adulta da Prova dos Três Tambores Supermercados São Vicente, a noite foi de destaque para Pietra Binatti e Tatal Ta Fame CHP. A competidora registrou o menor tempo da noite, com 17.009 segundos, e também assumiu a liderança da classificação geral, com a melhor somatória: 34.004 segundos.

A segunda posição ficou com Keila Mendonça e JBD Maximus Dash Fly, que acumularam 34.129 segundos. Em terceiro lugar aparece Ana Laura Savini, montando Afrodite Dual Lena, com a somatória de 34.165 segundos.

PBR Adrenalina

Considerada uma das arenas mais tradicionais do esporte brasileiro, a Festa do Peão de Americana recebeu uma etapa decisiva do campeonato brasileiro de montaria em touros. Em um momento de extrema tensão na corrida pelo título nacional de 2026, os competidores entraram na disputa sabendo que cada ponto conquistado pode fazer a diferença na briga pela fivela mais cobiçada da temporada.

O grande destaque da noite foi Gabriel Henrique da Silva. Montando o touro “Sai do Eixo”, da Cia Tércio Miranda, o competidor demonstrou técnica, equilíbrio e domínio durante os oito segundos regulamentares, conquistando a melhor nota: 88.25 pontos.

Na sequência apareceu Jhon Carlos Moreira, que também teve uma atuação de destaque ao encarar o “Multiplicação”. Jhon alcançou a marca de 87 pontos, mantendo-se entre os melhores da noite.

Também em busca de um lugar no pódio de Americana, Marcos Vinícius dos Santos mostrou talento ao montar o touro “Inevitável”, somando 86,50.

Todos os atletas montam novamente na noite deste sábado no Round 2. No domingo, após mais uma Round classificatório, os oito melhores na somatória geral retornam para o Round Final, que define o título de campeão da etapa.

Entre os touros, a melhor apresentação da noite foi de Relíquia da Patroa (Tércio Miranda), que obteve nota 45,00 pontos ao derrubar o competidor Ednélio Rodrigues (Cacoal-RO) com 4,60 segundos.

Shows

Na sequência, os olhos se voltaram para o palco, onde Simone Mendes protagonizou uma apresentação repleta de carisma e grandes sucessos. Dona de uma das vozes mais emblemáticas da música sertaneja, a cantora embalou o público com canções que foram acompanhadas em coro do início ao fim, em uma demonstração da forte conexão que mantém com seus fãs. “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e “P do Pecado”, em parceria com Menos É Mais, fizeram parte do setlist.

Encerrando a programação musical da noite, Zé Neto & Cristiano levaram à arena toda a energia de um dos shows mais aguardados da edição. Com um repertório repleto de hits, como “Cadeira Cativa”, “Oi, Tudo Bem?”, “Largado as Traças” e “Barulho de Foguete”, que marcaram a carreira da dupla, os artistas transformaram o recinto em um grande coral, reunindo emoção, romantismo e animação em uma apresentação memorável.

Entre tradição, cultura e grandes espetáculos, a sexta-feira confirmou mais uma vez a grandiosidade da Festa do Peão de Americana, que segue celebrando seus 40 anos de história com uma programação à altura de sua importância no cenário nacional.

No sábado, 6, tem o retorno do Embaixador Gusttavo Lima, João Bosco & Vinícius e Sami Rico.

38ª Festa do Peão de Americana

Endereço: Acesso pela Rodovia Anhanguera, Km 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana – SP

Data: de 3 a 14 de junho

Horário de abertura:

6 de junho: 19h (João Bosco & Vinícius/Sami Rico/Gustavo Lima) | Três Tambores / PBR

7 de junho: 17h (Menos É Mais/Matogrosso & Mathias) | Três Tambores / PBR

12 de junho: 19h (Elis Justi/Henrique & Juliano/Gustavo Mioto)

13 de junho: 19h (Luan Santana/Bruno & Marrone/Natanzinho Lima)

14 de junho: 16h (Jogo Brasil x Marrocos/Ana Castela)

Valor de estacionamento: a partir de R$ 60,00 (carro) e R$ 50,00 (moto)

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