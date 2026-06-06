Depois de duas varridas nas semis e nas finais da Conferência Leste, o New York Knicks está perto de fazer história na NBA este ano.

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O time foi a San Antonio (Texas) e abriu vantagem sobre o até então favoritos Spurs. O time texano venceu a conferência Oeste ao bater os atuais campeões OKC Thunder em um duelo dramático de 7 jogos.

Já os Knicks passaram com um ‘fácil’ 4 a 0 pelos Cleveland Cavalliers e ficaram aguardando a disputa do Oeste.

Jalen Brunson lidera New York Knicks

Os Knicks estão em um momento histórico, liderando as Finais da NBA de 2026 por 2 a 0 contra o San Antonio Spurs e ficando a apenas duas vitórias de encerrar um jejum de títulos que dura desde 1973. Treinada por Mike Brown, a equipe teve uma campanha sólida na temporada regular (53-29) e dominou os playoffs na Conferência Leste.

A próxima partida das finais acontece na segunda-feira, desta vez em Nova York. Jogo marcado para as 21h30 com transmissão para o Brasil somente na Amazon Prime.

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