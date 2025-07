Sobre a Yamamura

A Yamamura, com mais de 50 anos de história, prioriza a proximidade com os seus clientes. Através de seu time de especialistas em iluminação, com toda a expertise técnica, a empresa contribui com as melhores escolhas de iluminação para os lares brasileiros. Com milhares de itens de altíssima qualidade, a equipe da rede seleciona cada opção de produto com um olhar atual, para surpreender cada vez mais o público que visita as suas lojas.

Tanto para os consumidores finais, quanto para profissionais da área, arquitetos, decoradores e lighting designers, a empresa disponibiliza um departamento próprio de criação com profissionais capacitados para compartilhar todo o seu conhecimento nas mais avançadas plantas luminotécnicas. Sempre se reinventando, a marca está atenta às novas tendências da iluminação e do design do Brasil e do mundo.