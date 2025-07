O Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, será palco de uma experiência inédita entre os dias 20 e 26 de julho. Ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o espaço sediará a nova temporada do reality show Imersão Party Sign, considerado o primeiro reality de festas infantis do mundo.

Com produção do Grupo Party Sign, sediado em Santa Bárbara d’Oeste, o programa reunirá 12 decoradores, sendo 11 brasileiros e um estrangeiro, em uma competição criativa de montagem de mesas decoradas. Os participantes serão avaliados por um júri composto por grandes nomes do mercado de festas, com o vencedor levando para casa R$ 50 mil em produtos da Party Sign.

Além das gravações, que ocorrem ao longo de toda a semana, o público poderá participar de uma ampla programação aberta entre os dias 21 e 25 de julho. O evento contará com uma mostra de fornecedores do setor de festas, arenas de conhecimento com workshops e palestras ministradas por especialistas renomados, além de uma programação especial de encerramento no dia 25, com happy hour, música ao vivo e food trucks, das 18h às 22h.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Felix, destacou a importância do evento e da escolha da Usina Santa Bárbara como cenário. “A Usina representa não só parte da história da nossa cidade, mas também o seu potencial de inovação. Receber um evento como este é uma forma de valorizar o nosso patrimônio e abrir espaço para a criatividade e o empreendedorismo”, comentou.

Lugar histórico

A escolha da Usina Santa Bárbara conversa com o propósito do reality, segundo a CEO do Grupo Party Sign, Silvia Saia. “A Usina é um lugar histórico, marcado pelo tempo, mas cheio de potencial para renascer. Onde muitos veem ruínas, nós vemos beleza, propósito e fé. Assim como restauramos ambientes, acreditamos no poder de restaurar vidas”.

Sob o tema “New Game”, a nova temporada do Imersão Party Sign promete desafios inéditos, uso de tecnologias interativas e provas inspiradas em tendências atuais do universo de festas. As gravações serão exibidas no YouTube e Instagram do projeto.

A entrada é gratuita. Para participar das atividades formativas, como os workshops, é necessário realizar inscrição prévia para garantir vaga nos dias desejados. O Complexo Usina Santa Bárbara funcionará das 9h às 18h durante o evento.

Resumo da programação (21 a 25 de julho):

– Mostra de fornecedores para eventos | 9h às 18h

– Arenas de conhecimento com workshops | 13h às 18h (com inscrição prévia)

– Happy Hour com música ao vivo e food trucks | Dia 25, das 18h às 22h

