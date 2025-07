A Prefeitura de Sumaré anunciou oficialmente o fim da operação da Zona Azul no município a partir desta quarta-feira(16). A medida foi adotada após o encerramento do contrato com a empresa responsável pela concessão do serviço.

A partir de agora, a Administração Municipal, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré (ACIAS), dará início a um novo processo de escuta e diálogo com os comerciantes locais, com o objetivo de desenvolver um modelo de estacionamento rotativo mais moderno, eficiente e alinhado às necessidades do comércio e da população.



A elaboração do novo sistema prevê a participação direta da ACIAS e dos comerciantes da região central, além de outras entidades representativas da cidade. O intuito é construir uma proposta que valorize a rotatividade das vagas, incentive o consumo no comércio local e melhore a fluidez do trânsito, sem onerar de forma indevida os motoristas.

Decisão da prefeitura

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância de ouvir a população e os setores diretamente impactados pela política de mobilidade urbana. “Encerramos oficialmente a operação da antiga Zona Azul em Sumaré. Agora, vamos desenvolver, em conjunto com a ACIAS e os comerciantes, um novo modelo de estacionamento rotativo. Nosso compromisso é construir uma alternativa justa, transparente e que atenda às demandas do nosso comércio e da população”, afirmou.

