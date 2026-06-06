Os vereadores Jacira Chávare (Republicanos) e Gutão do Lanche (Agir) fiscalizaram nesta quarta-feira (3) a sinalização viária do cruzamento entre a Estrada da Balsa e a Rua José Antônio Rodrigues após receberem reclamações de moradores e motoristas sobre o registro frequente de acidentes.

Durante a visita, os parlamentares ouviram relatos da população sobre a necessidade de melhorias na sinalização viária do local. Jacira destacou que a demanda exige atenção urgente do poder público. “Recebemos diversas reclamações de moradores preocupados com os acidentes registrados neste cruzamento. A sinalização adequada é fundamental para orientar motoristas, prevenir colisões e garantir mais segurança para todos que utilizam essa via”, afirmou.

Gutão ressaltou que a reivindicação é uma solicitação antiga dos moradores. “Estamos acompanhando essa situação e entendemos que medidas simples, como a implantação ou reforço da sinalização, podem contribuir significativamente para reduzir os riscos e evitar novos acidentes. Nosso objetivo é buscar uma solução rápida junto aos órgãos responsáveis”, disse.

Entre as ações que poderão ser avaliadas estão a instalação ou reforço de placas de trânsito, pintura de solo, sinalização horizontal e vertical e outras intervenções que aumentem a segurança viária no local. Jacira e Gutão afirmaram que vão acompanhar o andamento da solicitação junto à prefeitura até que providências sejam adotadas.