O Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, nesta semana, o serviço de desinsetização na rede de esgoto do bairro Jardim Progresso

A ação tem como objetivo combater pragas urbanas, como baratas e roedores, prevenindo infestações e contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população.

O serviço é executado por equipe especializada em todos os bairros do município durante o ano e inclui a aplicação de inseticida líquido e termonebulização nos poços de visita, além da colocação de iscas sólidas. Esses procedimentos atuam de forma complementar, promovendo o controle da proliferação de ratos e baratas no sistema de esgoto e, consequentemente, auxiliando no combate aos escorpiões, que se alimentam desses insetos.

Ralos abertos

Durante a execução do serviço, é importante que os moradores mantenham os ralos internos bem vedados, evitando que os insetos entrem nas residências. O produto utilizado tem ação imediata, provocando a morte rápida das pragas em contato com a substância.

A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas ou de necessidades operacionais da autarquia.