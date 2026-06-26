Estudo do Observatório Econômico aponta a abertura de 1.071 empresas entre janeiro e maio de 2026; qualificação profissional acompanha expansão da economia local

Nova Odessa segue fortalecendo o ambiente de negócios e consolidando sua vocação empreendedora. Entre janeiro e maio de 2026, o município registrou a abertura de 1.071 novas empresas, um crescimento de 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte de um estudo do Observatório Econômico, ferramenta de inteligência em dados e indicadores econômicos elaborada com base em informações da Receita Federal.

O setor de serviços foi responsável pela maior parte das aberturas, com 744 novos empreendimentos, o equivalente a 69,5% do total. O comércio aparece na sequência, com 159 empresas (14,8%), seguido pela indústria, com 115 novos negócios (10,7%), e pela construção civil, com 52 empresas (4,9%).

Os pequenos negócios continuam sendo os principais responsáveis pelo crescimento da atividade econômica em Nova Odessa. Das empresas abertas no período, 999 são microempresas, representando 93,3% do total. Já os Microempreendedores Individuais (MEIs) somaram 756 registros, correspondendo a 70,6% das novas empresas constituídas no município.

Oferta de cursos e qualificação

Paralelamente ao crescimento do número de empresas, a Prefeitura de Nova Odessa vem ampliando a oferta de cursos de qualificação profissional no Centro de Treinamento e Valorização Profissional (CTVP), buscando atender às demandas do mercado de trabalho e preparar a mão de obra local para as novas oportunidades.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, professor Antônio Teixeira, a integração entre desenvolvimento econômico e qualificação profissional é fundamental para gerar emprego, renda e criar oportunidades para a população. “À medida que a cidade cresce e novos empreendimentos são abertos, buscamos oferecer cursos alinhados às demandas dos setores. Nosso objetivo é aproximar as pessoas que estão em busca de trabalho das necessidades do mercado. Hoje, contamos com capacitações em áreas como Mestre de Obras, Elétrica Industrial, Hidráulica, Instalação de Drywall, Corte e Costura, entre outras, oferecidas em parceria com o SENAI e o SENAC”, destacou ele.

Com mais de mil novos negócios abertos em apenas cinco meses, Nova Odessa mantém uma trajetória de crescimento e reforça seu potencial para o empreendedorismo, a diversificação da economia e a formação de profissionais qualificados, consolidando-se como um ambiente favorável para investir, trabalhar e empreender.