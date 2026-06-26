Preso 2 vezes na semana traficando em adega de Americana

Policiais militares detiveram dupla no Jardim São Roque, um deles reincidente em apenas três dias, além de um adolescente com drogas para venda no Jardim dos Lírios

A Polícia Militar prendeu dois jovens em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quinta-feira (25), em Americana. A ocorrência foi registrada na Rua Solimões, no Jardim São Roque, durante uma ação do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Chama a atenção o fato de um dos suspeitos ter sido preso pelo mesmo crime no local apenas três dias antes.

Durante patrulhamento, a equipe foi acionada para prestar apoio em uma ocorrência na região. Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram um rapaz de 20 anos em atitude suspeita nas proximidades de uma adega e realizaram a abordagem. Na averiguação, os militares constataram que ele já havia sido preso pela própria equipe no local por envolvimento com o tráfico de drogas.

Enquanto a abordagem era realizada, um segundo suspeito, de 18 anos, que estava no interior da adega, percebeu a presença das viaturas e tentou fugir pelos fundos do estabelecimento. Com apoio de outras equipes, os policiais fizeram uma incursão no imóvel, localizaram diversas porções de entorpecentes e conseguiram deter o jovem.

Questionados separadamente, um dos abordados assumiu ser o responsável pelas drogas e confessou que utilizava o local para fracionar e comercializar os entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 178 gramas de maconha, distribuídas em potes e sacos plásticos, além de 77 gramas de cocaína, também embaladas para venda. Os policiais ainda recolheram dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e dezenas de embalagens vazias utilizadas para acondicionar as drogas.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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Menor com mais de 100 porções

Ainda na manhã de quinta-feira, outra ação do 19º BPM/I resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na Rua Ema, no Jardim dos Lírios, também em Americana.

Durante uma operação de combate ao tráfico, os policiais visualizaram o menor próximo ao portão de uma residência. Ao notar a aproximação das viaturas, ele tentou evitar a abordagem, levantando suspeitas.

Na revista pessoal foram encontrados um celular, R$ 90 em dinheiro e uma tesoura. Em seguida, os policiais localizaram uma sacola plástica pendurada no portão da residência contendo 39 porções de maconha, 55 porções de crack e 11 porções de cocaína, todas embaladas e prontas para a comercialização.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente confessou que realizava a venda das drogas naquele ponto. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com os entorpecentes apreendidos. Após o registro da ocorrência, foi liberado sob a responsabilidade de sua mãe, conforme determina a legislação para casos envolvendo adolescentes.

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