Tucanos sobrevoam Paço Municipal de Hortolândia nesta 5ª (25)

Aves são avistadas por servidores nos terraços do prédio

Eles costumam chegar principalmente no período da manhã, entre 10h e 11h. Fazem pequenos voos entre o terraço da Ala Norte e o da Ala Sul do Palácio dos Migrantes, ou se penduram nas ferragens, curtindo o Sol e a paisagem que do alto se avista de toda a região do Jardim Novo Ângulo. Quando chegam, dia sim, dia não, encantam os servidores que os espiam através das janelas envidraçadas, admirando seus longos bicos amarelo-alaranjados e a plumagem escura e brilhante.

Os mais novos visitantes do Paço Municipal de Hortolândia são dois lindos tucanos do tipo Tucanuçu (Ramphastos toco). Dois deles, um maior e outro menor, foram avistados, na manhã desta quinta-feira (25), pelas equipes dos Departamentos de Comunicação e de Publicidades Institucionais da Secretaria de Governo, que ficam no primeiro andar da Ala Norte.

Segundo o veterinário Paulo Mancuso, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, esta é uma espécie vista na área urbana, podendo ser encontrada em casas e prédios, em áreas onde acham alimentação, como frutas, insetos, rãs, lagartos e mesmo ovos e filhotes de outras aves.

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No Novo Paço, segundo testemunhas, eles são vistos há pelo menos duas semanas e possivelmente estão sendo atraídos pelas árvores frutíferas plantadas no terraço, como mamoeiro, romãzeira e amoreira.

“Acho que nunca tinha visto um tucano assim. Me apaixonei por ele. É lindo, maravilhoso, amei ver ele. Está com umas duas semanas que vi o primeiro. Tentei tirar foto, mas ele fugiu. Costumo ver aqui no terraço do segundo andar. Chega mais ou menos na parte da manhã, umas 11h, e na parte da tarde, umas 14h ou 15h. Só para e voa”, afirmou a copeira da Secretaria de Governo, Terezinha Maria de Santana Santos.

A assistente administrativa da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Daniela Isolina da Costa, também se encantou com os visitantes. “Hoje de manhã, chegando ao trabalho, fui surpreendida subindo do estacionamento para cá. Eu vi o Tucano ali, do lado do gabinete do prefeito, no jardim. Ele foi, voou e voltou lá no mesmo lugar. Foi quando eu vi. Ser surpreendida com um ser tão bonito, tão lindo e assim em um espaço tão gostoso, é coisa de Deus mesmo”, comentou a servidora.

Apesar de encantadores, os tucanos são animais silvestres e precisam ser respeitados como tal. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, é preciso tomar certos cuidados ao avistar essas aves.

Ao avistar tucanos no Paço, EVITE:

chegar perto;

mexer com as aves;

alimentá-los.

“Não é recomendado fazer nenhum tipo de contato nem mexer com eles. Pode ser que fiquem por aqui e os espelhos do prédio podem causar acidente, pois as aves são atraídas pelos reflexos e isso pode causar acidentes”, orienta Mancuso.

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