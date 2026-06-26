Traficante é preso com cocaína, crack e maconha (1 kg); Polícia Militar também captura três procurados pela Justiça e detém agressor por violência doméstica

O 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) registrou uma série de ocorrências entre a manhã e a noite desta quinta-feira (25), resultando na prisão de cinco pessoas nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa. Entre os destaques está a apreensão de mais de um quilo de entorpecentes durante uma ação contra o tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia.

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A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira, quando policiais militares patrulhavam a Avenida Princesa Isabel, esquina com a Rua Bernardo Guimarães. A equipe da PM avistou um homem de 34 anos mexendo em um monte de entulho. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou deixar o local rapidamente, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram drogas e dinheiro com o suspeito. Questionado, ele confessou que comercializava entorpecentes e indicou que escondia mais drogas em uma sacola de papel no monte de entulho. No local, os militares apreenderam aproximadamente 740 gramas de cocaína, 320 gramas de crack e 100 gramas de maconha, além de R$ 20 em dinheiro. O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas.

Três procurados capturados

Ainda na quinta-feira, a Polícia Militar cumpriu três mandados de prisão na região.

Em Nova Odessa, um homem de 43 anos, procurado pelo crime de tráfico de drogas, foi localizado em uma construção abandonada no Jardim São Manoel após denúncias e informações de moradores. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Já em Sumaré, durante patrulhamento no Parque Jatobá, policiais abordaram dois homens que desembarcavam de um veículo. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado, a consulta aos sistemas revelou que um dos abordados, de 21 anos, era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Ele permaneceu preso.

Também em Sumaré, no Jardim das Orquídeas, outro homem, de 24 anos, foi localizado após alerta emitido pelo sistema Muralha Paulista. O mandado de prisão em aberto era pelo crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal). Após a confirmação da ordem judicial, ele foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Violência doméstica termina com duas prisões

Na noite de quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Barcelona, em Sumaré.

Segundo a vítima, seu companheiro, de 29 anos, invadiu repetidas vezes a residência pulando o portão, agredindo-a com socos e chutes e, em uma das ocasiões, a ameaçou com uma faca.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades da casa, onde ele pretendia retornar para ameaçar novamente a mulher. O agressor foi preso em flagrante por violência doméstica.

Ao verificarem os dados da vítima, de 34 anos, os policiais constataram que ela também era procurada pela Justiça de Minas Gerais por um mandado de prisão relacionado ao crime de lesão corporal. Diante da situação, a ordem judicial também foi cumprida, e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

As ocorrências reforçam as ações do 48º BPM/I no combate ao tráfico de drogas, no cumprimento de mandados judiciais e no atendimento de casos de violência doméstica na região.