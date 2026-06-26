​Em busca de mais aprimoramento, o empresário de Americana Robson Lozano investe desta vez em nova capacitação internacional, agora na Costa Rica. Lozano, referência no setor de vacinas e segurança pessoal — e nome de confiança do ex-prefeito Omar Najar —, está fora do país para mais uma jornada de atualização profissional.

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Ele desembarcou na Costa Rica para participar de um treinamento intensivo de defesa pessoal e tiro. O curso, focado em técnicas avançadas e protocolos de segurança, faz parte da estratégia do empresário de buscar constantes aperfeiçoamentos para elevar o nível das soluções que oferece no mercado brasileiro.



​A viagem, contudo, tem um significado especial. Além do compromisso com o upgrade em sua formação, o empresário aproveita a estadia na América Central para celebrar o seu aniversário em um ambiente de renovação e novas experiências.

Qualificar sempre, diz Robson Lozano

​O investimento em qualificação reafirma o perfil de Lozano, que busca aliar sua vasta experiência no ramo de segurança à excelência técnica internacional.