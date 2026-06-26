Hortolândia agora aceita cartão de crédito no pagamento de tributos municipais

Medida visa reduzir inadimplência e ajudar o contribuinte a quitar débitos junto aos cofres públicos municipais

A partir desta segunda-feira (22/06), contribuintes de Hortolândia poderão pagar tributos municipais, impostos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis) e taxas, utilizando o cartão de crédito de qualquer banco ou bandeira. No caso do IPTU 2026, a medida da Prefeitura poderá beneficiar os titulares de aproximadamente 96 mil carnês, de acordo com a Secretaria de Finanças.

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Anteriormente, o pagamento do boleto poderia ser feito por meio do pix, do código de barras ou ainda por débito automático (válido somente para correntistas do Banco Itaú).

Para ter acesso ao serviço de pagamento com cartão de crédito, basta que o cidadão faça o seguinte:

Acesse o site oficial da Prefeitura;

Na aba de pesquisa, digite “Emissão de Segunda Via de Parcelas Vencidas (IPTU e Tributos de Empresa) – Exercício Atual” para consultar seus débitos;

Insira os dados do cadastro;

Escolha a opção “Pagamento” e, em seguida, “Pagamentos de boletos via cartão de crédito”.

A ferramenta permite parcelar o tributo em até 12 vezes no cartão. Cada parcela terá o acréscimo de juros, com taxa ao mês, aplicado pela operadora do cartão.

Para a Secretaria de Finanças, a nova ferramenta de pagamento disponibilizada pela Administração Municipal permitirá tanto a redução da inadimplência quanto a modernização da arrecadação, pois oferece mais uma alternativa acessível para o contribuinte regularizar as dívidas fiscais, sem que o município precise abrir mão do valor à vista ou assumir riscos financeiros.

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