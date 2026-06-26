Os trabalhos do maior pacote de manutenção e recuperação asfáltica da história de Americana, o “Asfalto Novo”, seguem em ritmo acelerado nas ruas do Parque das Nações e do Morada do Sol nesta sexta-feira (26). Os bairros são os primeiros a receberem o programa contínuo de conservação e manutenção da malha viária do município, que tem investimento de aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No Parque das Nações, as equipes já executaram a aplicação de massa asfáltica nas ruas Singapura, Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Angola, Jamaica, Zaire e Tanzânia. Nesta sexta, o serviço é realizado nas ruas Islândia e Nova Zelândia. Uma outra frente de trabalho iniciou a fresagem na Rua Ângelo Marton, no Morada do Sol.

“O programa ‘Asfalto Novo’ está a todo vapor, levando melhorias importantes para diversas ruas da cidade. Além de oferecer mais conforto e segurança para quem circula pelas vias, esse trabalho melhora a mobilidade urbana, preserva a infraestrutura viária e proporciona mais qualidade de vida para a população. É um investimento que beneficia diretamente os moradores e garante ruas em melhores condições por muito mais tempo”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O “Asfalto Novo” prevê a recuperação e preservação do pavimento de ruas e avenidas que apresentam maior necessidade de reparos e que não recebem serviços de manutenção há mais tempo, incluindo vias que registram alto fluxo de veículos. Ao todo, o pacote vai incluir a conservação e manutenção de aproximadamente 408 mil m² de ruas e avenidas.

Em áreas com grande fluxo durante o dia, está prevista a realização do serviço no período noturno, a fim de minimizar os impactos no trânsito e garantir mais agilidade e segurança na execução. O contrato é de um ano, com possibilidade de renovação, e o investimento total é de R$ 70.999.911,20. A empresa Casamax foi a vencedora do processo licitatório.

Programa asfalto novo

O programa tem como objetivo assegurar uma maior longevidade da malha viária do município e melhorar o fluxo de trânsito e as condições de acessibilidade e mobilidade da população, garantindo mais qualidade de vida aos moradores.

A manutenção contínua do pavimento permite intervenções preventivas e regulares, evitando a evolução de pequenos defeitos para danos estruturais e reduzindo custos futuros, em conformidade com os princípios de eficiência e economicidade que regem a administração pública.