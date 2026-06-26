O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, vai disponibilizar mais de R$ 8 milhões em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que contemplará os municípios de Mogi Mirim, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Araras, Pirassununga, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro e Mococa, da Região Administrativa de Campinas, a partir de sexta-feira (26).

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Serão oferecidas 674 novas Cartas de Crédito Imobiliário, das quais 35 para Pirassununga, 364 para Rio Claro, 46 para Santa Bárbara d’Oeste, 28 para Sumaré, 10 para Araras, 35 para Pirassununga, 70 para São João da Boa Vista, 40 para São José do Rio Pardo, 42 para São Pedro e 7 para Mococa.

As cartas para as cidades de Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Araras serão concedidas no valor de R$ 13 mil cada uma, a fundo perdido, para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel. Para as demais, o subsídio será de R$ 10 mil. Os interessados poderão escolher entre 16 empreendimentos de diferentes construtoras.

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel no próprio nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

Os atendimentos ocorrerão nos dias, horários e locais abaixo:

Endereço de Mogi Mirim

Data: de sexta-feira (26/06) a segunda-feira (13/07)

Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 17h, sábados, das 09h às 15h, e domingos, das 09h às 13h.

Local: Avenida Expedito Quartieri, nº 675, Jardim Mirante – Mogi Mirim

Endereço de Rio Claro

Data: de sexta-feira (26/06) a domingo (12/07)

Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 19h, sábados, das 09h às 16h, e domingos, das 09h às 13h

Local: Avenida 3, nº 1.200, Vila do Rádio – Rio Claro

Casa Paulista em Santa Bárbara d’Oeste

Data: de sexta-feira (26/06) a domingo (28/06)

Horário: das 09h às 19h

Local: Rua da Agricultura, nº 4.230, Dodson – Santa Bárbara D’Oeste

Casa Paulista em Sumaré

Data: de sexta-feira (26/06) a domingo (28/06)

Horário: das 09h às 19h

Local: Avenida da Amizade, 3651 – Jardim Nova Veneza

Endereço de Araras

Data: de sexta-feira (26/06) a sexta-feira (03/07)

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, sábado, das 09h às 14h

Local: Rua Nunes Machado, nº 296, Centro – Araras

Endereço de Pirassununga

Data: de sexta-feira (26/06) a domingo (28/06)

Horário: das 09h às 17h

Local: Rua Newton Prado, nº 2.635, Centro – Pirassununga

Endereço de São João da Boa Vista

Data: de sexta-feira (26/06) a domingo (28/06)

Horário: das 09h às 17h

Local: Rua Benedito Araújo, nº 780, Centro – São João da Boa Vista

Endereço de São Pedro

Data: de sexta-feira (26/06) a domingo (28/06)

Horário: das 09h às 17h

Local: Rua Epaminondas Aguiar, nº 15, Santa Cruz – São Pedro

Endereço de Mococa

Data: sexta-feira (26/06) e sábado (27/06)

Horário: sexta-feira, das 09h às 18h, e sábado, das 09h às 13h

Local: Rua XV de Novembro, nº 199, Centro – Mococa

Endereço de São José do Rio Pardo

Data: quinta-feira (25) a domingo (28/06)

Horário: das 09h às 17h

Local: Rua dos Paulistas, nº 250, Santo Antônio – São José do Rio Pardo (no estacionamento do Supermercado Fonseca)

Nova fase

Após um período de análises e balanços, os Feirões Casa Paulista foram retomados no final de janeiro, com a publicação de novo chamamento para empresas interessadas. Para esta nova fase de retomada, a SDUH estabeleceu critérios rigorosos de priorização para garantir a agilidade das entregas. Além disso, os imóveis devem possuir no mínimo dois dormitórios e estar devidamente contratados junto à Caixa Econômica Federal até a data final da realização do feirão. As entidades organizadoras interessadas, sejam elas prefeituras, associações ou empresas privadas, devem encaminhar o Termo de Adesão exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O evento segue as normas da Resolução SDUH nº 43, de 22 de agosto de 2025. Durante os feirões, as construtoras podem ofertar tanto unidades de empreendimentos já cadastrados quanto novos projetos que recebam aporte pontual para o evento, desde que utilizem financiamento via FGTS. Após o encerramento das atividades, as empresas têm o prazo de cinco dias úteis para enviar à SDUH um relatório detalhado contendo as informações das famílias atendidas e das unidades negociadas, subsidiando a autorização para a liberação dos recursos.