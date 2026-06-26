Ação realizada na manhã nessa sexta-feira pela Guarda Municipal resultou na recuperação de dezenas de placas roubadas em túmulos de Santa Bárbara.

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Caso identificado como furto/Receptação. Foram dois homens detidos, contabilizadas 47 placas receptação e 21 placas furtadas. Os materiais foram levados dos Cemitérios da Paz e Campo da Ressurreição (Cabreúva)

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 04 – 🚨 GCM EDMILSON – 🚨 GCM WASHINGTON – 🚨 GCM GOMES

– 📍 DATA: 25 de junho de 2026 – 📍 HORA: 23:20 – 📍 LOCAL: Rua Hilda Heleno de Oliveira, nº 80 – C.H. Roberto Romano

🛑 Apreensão de drogas Esta equipe de Apoio Tático, em patrulhamento preventivo pelo C.H.R.R., visualizou um indivíduo com vestes escuras na Rua Hilda Heleno de Oliveira, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que, ao visualizar a equipe, saiu em desabalada carreira para o interior do bloco 80.

Não sendo possível alcançá-lo, foi realizada uma busca pelo trajeto, sendo logrado êxito em localizar, ao lado de uma garagem nos fundos do bloco, uma pochete contendo;

. Cocaína 105 porções.

. Maconha 141 porções.

. Crack 83 porções.

. Ice 31 porções.

Embaladas e prontas para venda.

Diante dos fatos, deslocamos ao plantão policial para registro da ocorrência, ficando os entorpecentes apreendidos.