Considerado um dos maiores eventos do Legislativo em número de agraciados, ato reunirá profissionais e lideranças das áreas de saúde, esporte, direito, assistência social, proteção animal, agronegócio e religião

A Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta sexta-feira (26), às 19h, uma sessão solene para homenagear 100 pessoas que se destacam em diferentes áreas de atuação, como esporte, saúde, direito, agronegócio, proteção animal, assistência social e trabalho religioso.

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A cerimônia, realizada no salão social do Clube Recreativo de Sumaré, será comandada pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), e contará com a entrega de medalhas e diplomas aos homenageados.

Considerado um dos maiores eventos já promovidos pelo Legislativo sumareense em número de agraciados, o ato reunirá personalidades indicadas pelos vereadores e que tiveram seus nomes aprovados pelo plenário da Casa. A solenidade tem como objetivo reconhecer a contribuição dos homenageados para o desenvolvimento do município e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Medalhas na Câmara

Na ocasião, serão entregues a Medalha e Diploma de Mérito Jurídico, Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, Medalha Plínio Giometti (aos empreendedores), Medalha Max Vasconcelos da Silva (aos defensores dos animais), Medalha e Diploma Berenice Piana (aos profissionais que se dedicam à pessoa com deficiência), Diploma Dra. Zilda Arns Neumann (aos profissionais que atuam com crianças e adolescentes em situação de risco), Medalha e Diploma Gunnar Vingren e Daniel Berg (às personalidades religiosas), Medalha Rodolpho Albino (aos trabalhadores da saúde) e Medalha Antônio José Malaquias (aos trabalhadores do agronegócio).

Confira a lista de homenageados e os respectivos vereadores que os indicaram:

Diploma Dra. Zilda Arns Neumann

Ana Paula Roder (vereador Wellington Souza)

Cícera da Rocha Marques (vereador Ney do Gás)

Edna Rodrigues (vereador Rudinei Lobo)

Jennifer Coelho (vereador Hélio Silva)

Juliana Santos Silva Batista (vereador Professor Edinho)

Marcos Hansen Pazetto (vereador Alan Leal)

Maria Luísa Stancatti Marques Gimenes (vereador César Bianchi)

Michel Roberto Passos de Oliveira (vereador Tião Correa)

Mirian Aparecida Ravagnani (vereador Dudu Lima)

Pedro Luiz Piedade Filho (vereador Tavares)

Percilia Dias de Oliveira Silva (vereador Welington da Farmácia)

Medalha Antônio José Malaquias

Antônio Segura Filho (vereador Rudinei Lobo)

Cristina Selvestrini (vereador Ney do Gás)

Daniel Ongaro (vereador Alan Leal)

Luiz Antônio Savedra (vereador Tavares)

Roberto Ivan Rovagnelli (vereador Welington da Farmácia)

Medalha Max Vasconcelos da Silva

Camila de Moraes Girotto (vereador Rudinei Lobo)

Elizabeth Maria Luiz Santos (vereador Professor Edinho)

Flavia Cordioli (vereador Alan Leal)

Helom Micael Hoffman (vereador Welington da Farmácia)

Josiane Fernandes Saunitit (vereador Alan Leal)

Maike Willian Schimidt (vereador Alan Leal)

Medalha Plínio Giometti

Aldineia Maria de Santana Mendes (vereador Geraldo Medeiros)

Ângela Cristina Lopes (vereador Welington da Farmácia)

Carlos Santos Cajaiba (vereador Rudinei Lobo)

Dayane Lima (vereador Dudu Lima)

Edilmo Felipe da Silva (vereador Wellington Souza)

Eliane Teixeira Carrucha (vereador Wellington Souza)

Francisco Melk Andrade Pedroza (vereador Hélio Silva)

Jose Carlos Freitas de Azevedo (vereador Alan Leal)

Josias do Nascimento Neto (vereador Dudu Lima)

Marcos Leite Penteado (vereador César Bianchi)

Mateus Ricci (vereador Professor Edinho)

Michel de Souza Faria (vereador Ney do Gás)

Rogério Mathias (vereador Tavares)

Tiago Camilo Galieta (vereador Alan Leal)

Medalha Rodolpho Albino

Amanda Santos Araújo (vereador Ney do Gás)

Dayana Mota Morais (vereador Dudu Lima)

Dinah Monteiro Sampaio (vereador Geraldo Medeiros)

Dr. Antonio Luis Cesarino de Moraes Navarro (vereador Hélio Silva)

Dr. José Antônio Pupo da Silveira (vereador Alan Leal)

Dr. Jose Lourenço Jorge Alvarenga (vereador Alan Leal)

Dr. Reginaldo Cássio Fernandes Belo (vereador Professor Edinho)

Dra. Luciana Utsunomiya (vereador Wellington Souza)

Irene Aparecida Lopes (vereador Welington da Farmácia)

Jucilene Queiroz da Silva Babler (vereador Tião Correa)

Lygia Helena Severino Favaleca (vereador Alan Leal)

Maria Zélia Dantas (vereador Tavares)

Tallyta Avanci (vereador Dudu Lima)

Medalha de Honra ao Mérito Desportivo

Admilson Roberto dos Santos Pacheco (vereador Hélio Silva)

Alexandre Palaçon (vereador Alan Leal)

David Petrolini de Almeida (vereador Welington da Farmácia)

Diego Agner (vereador Tavares)

Eduardo da Silva (vereador César Bianchi)

Felipe Leandro da Silva (vereador Wellington Souza)

Gabriel Augusto de Camargo (vereador Valdir de Oliveira)

Henrique Gallo (vereador Hélio Silva)

João Pedro Ferreira Malaquias (vereador Alan Leal)

José Carlos Prudencio Junior (vereador Valdir de Oliveira)

Katiuscia Nascimento (vereador Joel Cardoso)

Marcos Odilon Bazan (vereador Professor Edinho)

Mauricio Pinheiro Nunes (vereador Geraldo Medeiros)

Monaliza Isabele Cardoso (vereador Dudu Lima)

Otacílio Borges de Abreu (vereador Wellington Souza)

Rafael Santos (vereador Rudinei Lobo)

Vinícius Pires (vereador Tavares)

Wagner Gualtieri de Lima (vereador Ney do Gás)

Medalha de Honra ao Mérito Jurídico

Dr. David Carlos Timm Oliveira (vereador Tavares)

Dr. Jelres Rodrigues de Freitas (vereador Ney do Gás)

Dr. José Ricardo Cangelli da Rocha (vereador César Bianchi)

Dr. Leonardo Batista Magaroto (vereador Dudu Lima)

Dr. Lucas Alba Buscarati (vereador Alan Leal)

Dr. Michel Galdino (vereador Hélio Silva)

Dr. Zélio Araújo (vereador Dudu Lima)

Dra. Cristiane Togneri Serrano Sanguini (vereador Professor Edinho)

Dra. Karolina Barbosa (vereador Hélio Silva)

Dra. Mariana Blander de Camargo Castro Ribeiro (vereador Welington da Farmácia)

Dra. Nayara dos Santos Fidencio (vereador Wellington Souza)

Dra. Neire de Souza Faveri (vereador Tião Correa)

Medalha Berenice Piana

Cristian Marcelo Schibelsky (vereador Welington da Farmácia)

Dr. Eduardo Cordeiro Rosolen (vereador Tião Correa)

Elias Alves Emerick (vereador Alan Leal)

Leila Ferreira Santos Morais (vereador Rudinei Lobo)

Maria José Pereira Pessanha (vereador César Bianchi)

Marilene de Lima (vereador Ney do Gás)

Pâmela Adriely de Paula (vereador Professor Edinho)

Medalha Gunnar Vingren e Daniel Berg

Fernando Feltrin Seruts (vereador Wellington Souza)

Gisele Yara Balera Nunes (vereador Hélio Silva)

Givaneide da Silva Dias (vereador Ney do Gás)

Padre Emerson Ginetti (vereador Alan Leal)

Padre Luan Flávio de Oliveira (vereador Tião Correa)

Pastor Carlos José Martins (vereador Joel Cardoso)

Pastor Fábio Oliveira de Almeida Carvalho (vereador Joel Cardoso)

Pastor Gabriel Alves Santana da Silva (vereador Welington da Farmácia)

Pastor Gildomar Inácio Rodrigues (vereador Professor Edinho)

Pastor Osvaldo Cardoso Vieira (vereador Joel Cardoso)

Paulo César Vandressen (vereador Dudu Lima)

Roberto dos Santos (vereador Tavares)

Robson Ferreira Silva (vereador César Bianchi)

Willis Luiz da Silva (vereador Tavares)