Reparo urgente- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que equipes trabalham, desde o início da tarde desta sexta-feira (26), no reparo emergencial em uma adutora localizada na Avenida Afonso Pansan, na altura do número 175, na região do bairro Antônio Zanaga.

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O serviço foi necessário após a identificação de um rompimento na tubulação de 600 milímetros, responsável pela condução de água para o sistema de abastecimento da região.

Reparo durante a tarde

As equipes já atuam no local e os trabalhos devem seguir durante toda a tarde.

Em razão da intervenção, poderá haver intermitência no abastecimento na região do bairro Antônio Zanaga, incluindo o Jardim Brasil, Distrito Industrial Abdo Najar e Vila Bela. Após o término dos serviços, o abastecimento será restabelecido gradativamente.

O DAE orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente, principalmente durante o período do reparo, e reforça que as equipes seguem mobilizadas para concluir os trabalhos o mais rápido possível, buscando minimizar os impactos à população.