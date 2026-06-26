Demanda solicitada pela população próximo às divisas com Campinas e Sumaré cumpre cronograma de trabalho da Operação Tapa-Buraco

Equipes da Prefeitura de Hortolândia concluíram a etapa da Operação Tapa-Buraco entre os jardins Aline, Santiago e Nova Europa, no limite entre Hortolândia, Sumaré e Campinas. O trabalho da Administração Municipal foi solicitado pelos moradores da região e cumpriu o cronograma de ações elaborado para a área que também incluiu a poda do mato, limpeza e a retirada de material descartado irregularmente como, por exemplo, lixo e restos de construção civil.

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“Essa revitalização geral na região foi impulsionada pelo mutirão da Operação Tapa-Buraco. Apesar das vias serem residenciais, muitos caminhões, ônibus do transporte coletivo municipal e intermunicipal passam, diariamente, por esses bairros já que fica na divisa com outras cidades. Pedimos também a colaboração da população para descartar irregularmente lixo e entulho. O descarte irregular causa entupimento dos sistemas subterrâneos, enchentes, alagamentos, buracos e erosões em ruas e avenidas. O Ponto de Entrega Voluntária do Jardim Santiago é uma das opções para o descarte correto e gratuito”, explica o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

Operação em Hortolândia

O serviço acontece diariamente em diferentes regiões da cidade com o objetivo de contribuir com a segurança viária e evitar avarias em veículos e segue um cronograma elaborado de acordo com a necessidade em cada área. Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda. Além da região do Jardim Santiago, nesta semana, a operação já foi concluída pela Administração Municipal na avenida Santana e em ruas e avenidas da Vila Real, Vila São Pedro, Parque Perón, Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo.