O presidente da Câmara barbarense, Júlio Cesar Kifú, e os vereadores Carlos Fontes e Paulo Monaro participaram, nesta sexta-feira (26), da 4ª Reunião Ordinária do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na Câmara Municipal de Valinhos.

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O encontro reuniu presidentes de Câmaras e vereadores dos municípios da RMC e contou com a presença do deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que ministrou uma palestra sobre políticas públicas de segurança, combate às facções criminosas e ao crime organizado. Também participou do evento a deputada estadual Valéria Bolsonaro, reforçando a importância da integração entre os parlamentos municipais e os representantes do Legislativo estadual e federal.

Vereadores na comitiva

Na oportunidade, a comitiva barbarense entregou ao presidente do Parlamento da RMC, Luiz Rossini, um ofício solicitando sua intermediação junto ao Governo do Estado de São Paulo para a liberação de importantes investimentos para Santa Bárbara d’Oeste.

Entre os pedidos apresentados estão um aparelho de raio-x digital para o Pronto-Socorro “Dr. Edson Mano”, em razão de o equipamento atual estar inoperante há cerca de seis meses; duas ambulâncias equipadas com UTI neonatal, para ampliar a capacidade de atendimento e garantir mais segurança no transporte de recém-nascidos e gestantes em casos de alta complexidade; e um micro-ônibus para a Secretaria Municipal de Esportes, destinado ao transporte de atletas e participantes dos projetos esportivos desenvolvidos pelo município.

A participação na reunião do Parlamento da RMC reafirma o compromisso dos parlamentares em buscar recursos e investimentos que contribuam para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Segundo os vereadores, as solicitações representam demandas prioritárias para fortalecer a saúde pública e incentivar o esporte, proporcionando melhores condições de atendimento e ampliando os serviços oferecidos à população.