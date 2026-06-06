Prefeitura realizou imunização na terça-feira (2); ação foi para ampliar cobertura vacinal que está baixa no município; campanha continua nas UBSs até dia 30 deste mês

Diante da proximidade do inverno, Hortolândia atua para fortalecer a proteção dos moradores contra a gripe. A Prefeitura realizou vacinação contra a doença no Paço Municipal, na terça-feira (2). De acordo com a Secretaria de Saúde, foram aplicadas 400 doses. A ação foi para servidores municipais e a população que estava no paço. O prefeito José Nazareno Zezé Gomes acompanhou o início da vacinação, e aproveitou também para se imunizar contra a gripe.

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A ação foi realizada com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, que está baixa na campanha deste ano. Para quem não conseguiu se imunizar, a Secretaria de Saúde orienta a procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência ou mais próxima de onde mora.

O prefeito Zezé Gomes reforçou a importância da população ficar protegida contra a gripe. “Fiz questão de tomar a vacina contra a gripe, e quero reforçar um convite muito importante para toda a nossa população. Procure uma unidade de saúde e se vacine. A vacinação é uma forma segura e eficaz de proteger a nossa saúde, evitar complicações causadas pela doença e reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde. Cuidar de si mesmo também é cuidar da família, dos amigos e de toda a comunidade. Não deixe para depois. Vacina no braço é mais proteção para todos nós”, salientou o prefeito.

HORÁRIO AMPLIADO

A Prefeitura reforça ainda que durante a semana as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário estendido. A medida é para possibilitar que o público possa se imunizar após o horário de trabalho. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

PRORROGAÇÃO

Conforme orientação do Ministério da Saúde, o município prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 30 deste mês.

A Prefeitura relembra também que desde o dia 26/05 ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população. Hortolândia iniciou a campanha de vacinação no dia 28/03.

A Secretaria de Saúde reforça a importância dos grupos prioritários se imunizarem contra a gripe antes do início do inverno.

A cobertura vacinal dos grupos prioritários (crianças menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos) também está baixa. A meta é vacinar pelo menos 90% das pessoas dos grupos prioritários.

VACINAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Hortolândia

Neste mês, a Prefeitura de Hortolândia inicia a imunização contra a gripe em alunos das escolas da rede municipal de Ensino Fundamental. A ação é para ampliar a cobertura vacinal das crianças. De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o município tem 13.672 estudantes no Ensino Fundamental. A Prefeitura concluiu a imunização para crianças matriculadas em unidades da rede municipal de Educação Infantil em maio.

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