Se depender de Ritinha, o Brasil começa a Copa com o pé direito. Moradora do Grande Tanque Oceânico do AquaRio, a tubarão fez sua previsão para a estreia da Seleção contra Marrocos durante uma ação especial realizada na inauguração da Galeria da Copa, na Zona Portuária do Rio. Inspirada nos tradicionais “animais-oráculo” das competições esportivas, a brincadeira terminou com a escolha da bandeira brasileira.

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A brincadeira integra a programação especial criada para celebrar a Copa do Mundo e faz parte das atrações da recém-inaugurada Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, localizado no lobby do complexo. O espaço reúne grandes nomes da história do futebol, como Pelé, Lionel Messi e Zico, e passa a contar com uma nova estátua do Rei do Futebol.

Vídeo- Tubarão Ritinha faz previsões da Copa

Produzida em Londres, na Inglaterra, a peça foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com acompanhamento e aprovação de representantes ligados ao jogador e membros da CBF para garantir fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória de Pelé na histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970. A estátua reproduz com precisão a altura do atleta, o número de sua chuteira e utiliza uniforme confeccionado pela mesma fornecedora de material esportivo da época.

Promoção para torcedores

Brasileiros que vestirem a camisa da Seleção terão um motivo a mais para entrar no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogo do Brasil, visitantes que adquirirem ingressos pelo site oficial poderão aproveitar meia-entrada no AquaRio.

Serviço – AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira: das 9h às 17h (última entrada às 16h);

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h (última entrada às 17h).

Ingressos e informações: aquariomarinhodorio.com.br