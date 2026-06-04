Rodrigo Ponce, professor do Senai Americana, está desaparecido na região desde a quarta-feira. Ele saiu sem telefone celular e parentes pedem ajuda para que ele seja encontrado bem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele também não carregava documentos consigo.

Recado da prima de Rodrigo Ponce

Meu primo Rodrigo está desaparecido desde ontem.

Saiu de casa a pé sem celular vestindo calça jeans e camisa rosa, mora próximo ao Parque ecológico de Americana. Se alguém puder ajudar compartilhando, agradeço.



DESAPARECIDO

SAIU ONTEM 1H DA TARDE

SEM CELULAR SEM DOCUMENTOS E ATÉ AGORA NÃO APARECEU

TELEFONE PARA CONTATO:

990139720

QUALQUER INFORMAÇÃO, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO.

Leia Mais notícias da cidade e região