Rodrigo Ponce, professor do Senai Americana, está desaparecido na região desde a quarta-feira. Ele saiu sem telefone celular e parentes pedem ajuda para que ele seja encontrado bem.
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Ele também não carregava documentos consigo.
Recado da prima de Rodrigo Ponce
Meu primo Rodrigo está desaparecido desde ontem.
Saiu de casa a pé sem celular vestindo calça jeans e camisa rosa, mora próximo ao Parque ecológico de Americana. Se alguém puder ajudar compartilhando, agradeço.
DESAPARECIDO
SAIU ONTEM 1H DA TARDE
SEM CELULAR SEM DOCUMENTOS E ATÉ AGORA NÃO APARECEU
TELEFONE PARA CONTATO:
990139720
QUALQUER INFORMAÇÃO, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO.
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