O Lions Clube Nova Odessa realiza no dia 13 de junho uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A ação acontece das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades, localizado na Avenida João Pessoa, 833, no Jardim Europa, ao lado da Prefeitura Municipal.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a população para um gesto simples, seguro e de grande impacto: doar sangue. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, já que o material coletado é separado em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, utilizados conforme a necessidade de cada paciente.

O sangue doado pode ser fundamental em diferentes situações, como cirurgias, tratamentos oncológicos, transplantes, atendimentos de urgência, acidentes, anemias graves e outras condições que exigem transfusão. Por isso, manter os estoques abastecidos é essencial para garantir atendimento seguro e imediato a quem precisa.

Para a presidente do Lions Clube Nova Odessa, Juçara Rosolen, a campanha representa um convite à união da comunidade em torno de uma causa que salva vidas. “Doar sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade com o próximo. Muitas vezes, não sabemos quem será beneficiado, mas temos a certeza de que esse gesto pode representar esperança, tratamento e vida para alguém. Por isso, convidamos toda a população a participar, compartilhar essa campanha e incentivar amigos e familiares a também fazerem parte dessa corrente do bem”, destaca Juçara.

A campanha reforça também o compromisso do Lions Clube Nova Odessa com ações sociais e comunitárias. Presente em diversas iniciativas voltadas ao cuidado com as pessoas, a entidade busca, por meio da mobilização coletiva, contribuir de forma prática para o bem-estar da população.

Para doar, é necessário apresentar RG ou documento oficial com foto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3476-8194 e (19) 3466-1350.

📢 Serviço

Campanha de Doação de Sangue – Lions Clube Nova Odessa

🗓️13 de junho de 2026

🕒das 8h30 às 12h

📍Ambulatório de Especialidades (Avenida João Pessoa, 833, Jardim Europa, Nova Odessa/SP)

⚠️Documento obrigatório: RG ou documento oficial com foto

ℹ️Informações pelos telefones (19) 3476-8194 | (19) 3466-1350