Coden de Nova Odessa conquista 1º lugar na Pesquisa de Satisfação 2024 da ARES-PCJ, entre 70 cidades da região

● Companhia municipal de Saneamento tirou nota 9,0 em ‘Satisfação Geral’, com recorde de aprovação

● População de Nova Odessa deu nota 9,4 para ‘Qualidade da Água’ tratada e distribuída pela empresa pública

● Consumidores deram notas acima de 9,0 para ‘Coleta de Esgoto’, ‘Tratamento de Esgoto’ e ‘Coleta de Lixo’

Da Assessoria da Coden Ambiental S/A

Representantes da Prefeitura de Nova Odessa e da Coden Ambiental S/A receberam nesta quinta-feira (25/07/2024) a premiação pelo 1º lugar na Pesquisa de Satisfação dos Usuários de 2024, dentre as 70 cidades atendidas pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O certificado foi entregue pelo diretor geral da agência, Dalto Favero Brochi, ao presidente da Coden, Elsio Álvaro Boccaletto.

“A Agência Reguladora faz este levantamento de satisfação dos usuários dos serviços de Saneamento a cada dois anos. E neste ano, a Coden e Nova Odessa tiraram o primeiro lugar, com a melhor média dentre as 70 cidades em que a gente atua. Esse é o ‘olhar’ da população sobre a Coden”, afirmou Brochi às autoridades municipais.

“Para nós, é um grande reconhecimento. Só podemos deixar expresso mais uma vez nossos agradecimentos à confiança da gestão municipal no nosso trabalho e, principalmente, a todos os colaboradores da Coden. São eles, nossos funcionários, que atuam diariamente para que a companhia atinja e mantenha esse alto nível de qualidade nos diversos serviços prestados, desde a distribuição de água tratada até o tratamento de esgoto”, destacou Boccaletto.

A Coden de Nova Odessa obteve nota 9,0 no quesito “Satisfação Geral” com os serviços de Água e Esgoto em Pesquisa de Satisfação dos Usuários realizada entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 2024 pela ARES-PCJ junto aos consumidores do município.

Destacam-se ainda na pesquisa os altos índices de aprovação obtidos pela empresa municipal de Saneamento Básico em “Qualidade da Água” (nota média 9,4), “Coleta de Esgoto” (nota média 9,3), “Tratamento de Esgoto” (nota média 9,2) e “Coleta de Lixo (Resíduos Sólidos)” (nota média 9,1) – todos serviços municipais sob responsabilidade da empresa.

O resultado da satisfação geral em 2024 foi o melhor alcançado pela empresa municipal considerando as três últimas edições do levantamento da ARES-PCJ, realizadas em 2022 (nota média 8,6), 2020 (nota média 8,1) e 2017 (nota média 8,2).

Foram entrevistados 380 chefes de família, responsáveis por condomínios e responsáveis por estabelecimentos comerciais da cidade de Nova Odessa. Notas entre 9,0 e 10,0 são consideradas pela metodologia adotada como “consumidores satisfeitos”. Quase a totalidade das ações da S/A pertencem à Prefeitura de Nova Odessa.

O presidente da Coden atribuiu o bom desempenho da companhia na pesquisa também aos recentes investimentos realizados na segurança hídrica de Nova Odessa e que somam mais de R$ 15 milhões. “Levamos água encanada ao Pós-Anhanguera, reformamos reservatórios, desassoreamos e limpamos as represas, fizemos a manutenção das unidades em operação, iniciamos a compostagem de lodo do esgoto e tomamos uma série de outras medidas que agora estão se refletindo na qualidade dos nossos serviços. E a população percebe isso”, avaliou Boccaletto.

Acompanhe os detalhes da pesquisa da ARES-PCJ:

• Satisfação

Satisfação Geral: 9,0

• Atendimento

Presencial na Sede: 9,2

Telefônico: 8,8

• Esgoto

Coleta: 9,3

Tratamento: 9,2

• Conta de Água

Entendimento: 8,9

Leitura e Entrega Correta: 9,3

• Água

Pressão: 9,0

Qualidade: 9,4

Resolução Imediata de Problemas: 9,0

• Lixo

Coleta de Lixo: 9,1

