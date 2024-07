Ana Clara abre o show do Soweto em Americana

No próximo sábado, dia 27 de julho, Ana Clara irá abrir o show do grupo do Soweto em Americana. A cantora , nascida em Joinville, Santa Catarina tem 16 anos de carreira, apesar da pouca idade, tendo apenas 30 anos. Em agosto de 2018, ela lançou seu EP de estreia, intitulado “A Gente Sempre Ganha” com cinco faixas, que contou com a participação especial da cantora Alcione e do grupo Atitude 67. Em dueto com a veterana sambista, Ana Clara regravou o clássico “Não Deixe o Samba Morrer”, imortalizado na voz da Marrom.

A jovem sambista também interpretou outro grande hit do samba, “Verdade”, que atravessou gerações e fronteiras na voz de Zeca Pagodinho.

A artista começou a se apresentar profissionalmente aos 14 anos e logo conquistou elogios da imprensa especializada. Seu dom musical, contudo, não a impediu de buscar aprimoramento, aperfeiçoado por meio de aulas de violino, piano, violão e mais recentemente, percussão.

No mundo do samba Ana Clara coleciona amigos e parceiros musicais, já tendo cantado com Péricles, Belo, Reinaldo e Alexandre Pires, além de participar dos projetos “Eu, você e o samba”, com Martinho da Vila, Péricles, Teresa Cristina, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho. Também cantou em “Elas em Evidências” de Chitãozinho e Xororó e abriu a turnê dos Gigantes do Samba com Alexandre Pires, Luiz Carlos e Belo. A artista também regravou a canção “Coração Feliz”, um hit da madrinha do samba Beth Carvalho, que trouxe bastante relevância ao ser cantada na trilha sonora da novela Bom Sucesso, da Rede Globo.

Neste ano, além dos seus projetos pessoais, Ana Clara fará o ato de abertura da turnê nacional do Grupo Soweto, passando por inúmeras cidades do país.

