Inscrições para Desfile Cívico de 7 de Setembro começam segunda-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre na segunda-feira (29) o período de inscrições para as entidades interessadas em participar do Desfile Cívico de 7 de setembro deste ano. As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de agosto no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Basta preencher um formulário com os dados da instituição e informações sobre a composição para o desfile. O histórico das instituições participantes deve ser enviado obrigatoriamente juntamente com a ficha de inscrição digital.

O Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil terá início às 9h e sairá do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Av. Brasil, 1.293. O evento é aberto a toda sociedade civil organizada, incluindo escolas municipais, estaduais, particulares, entidades, sindicatos, associações, e corporações militares e civis.

