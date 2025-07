PLT Nova Odessa começa semana com 42 vagas

O Posto Local de Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao Poupatempo Municipal, está recebendo currículos para 42 vagas de emprego disponíveis para diferentes áreas. As vagas exigem experiência prévia na função e são destinadas a moradores de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail: [email protected], informando o nome da vaga desejada no campo “assunto” da mensagem.

Além do envio por e-mail, os candidatos também podem cadastrar o currículo no portal oficial da Prefeitura, na aba “Emprega Nova Odessa”, que reúne oportunidades abertas por empresas do município. O site pode ser acessado em: www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

Confira as vagas no PLT

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO – Sexo feminino, com experiência em limpeza. Disponibilidade de horários. Residir em Nova Odessa. Salário R$ 1.717,20 + Vale-alimentação R$ 144,68 + Vale-refeição R$ 20,46 dia/trabalhado + Vale-transporte + Seguro de vida + Convênio odontológico + Convênio com academia.(1 vaga)



AJUDANTE GERAL – Com ou sem experiência. Para trabalhar em empresa de vidros e esquadrias.(1 vaga)



AJUDANTE GERAL II – Experiência em rebarbação. Residir em Nova Odessa ou Sumaré.(1 vaga)



ANALISTA CONTÁBIL JÚNIOR – Bacharel em ciências contábeis ou cursando graduação. Conhecimento intermediário/avançado em excel. Experiência com sistemas Protheus e SAPB1. Conhecimento em IRPJ e CSLL diferidos. Familiaridade com obrigações acessórias ECF e ECD. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA – Desejável ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento intermediário em Excel. Experiência prévia em cobrança ativa e gestão de crédito. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)



ANALISTA DE FATURAMENTO – Ensino técnico ou superior em Administração, Contabilidade ou área correlatas. Experiência com emissão de notas fiscais, cálculos de impostos e conhecimento básico em legislação tributária. Familiaridade com sistemas de gestão fiscal é um diferencial. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)



ANALISTA DE PCP – Ensino superior completo ou cursando em Administração, Logística, Engenharia de Produção ou Gestão de Processos. Experiência mínima de 3 anos. Conhecimento em planejamento, programação e controle de produção, processos produtivos, qualidade, compras e melhoria contínua. (1 vaga)



ANALISTA DE SELEÇÃO – Graduação completa. Experiência em recrutamento e seleção, preferencialmente em posições operacionais. Conhecimento de metodologias de seleção, ferramentas de recrutamento, e atendimento em vagas no modelo CSC será um diferencial. Habilidade com entrevistas e testes. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)



ASSISTENTE E/OU ANALISTA ADMINISTRATIVA – Sexo feminino. Realizar lançamentos de notas fiscais de entrada e análise e classificação precisa de documentos fiscais. Conhecimento em impostos, emissão de notas fiscais, relatórios para fechamento mensal e carta de correção. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. (1 vaga)

ASSISTENTE FINANCEIRO – Ensino técnico/superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas. Experiência em contas a pagar e receber, com habilidade para negociação. Conhecimento em excel. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)



ASSISTENTE FISCAL – Técnico completo ou graduação em Ciências Contábeis, Administração ou área correlatas. Experiência com escrituração de notas fiscais de entrada e saída. Conhecimento básico em legislação fiscal e tributária. Desejável experiência com sistema de gestão fiscal e contábil e conhecimento em SPED Fiscal e DCTF. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)



ASSISTENTE DE RELAÇÕES SINDICAIS – Ensino superior cursando em Direito, Administração, Relações internacionais ou áreas correlatas. Conhecimento em legislação trabalhista e organização sindical. Habilidade em Excel. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)



ATENDENTE/CAIXA – Anotar pedidos por telefone, aplicativo e presencial. Disponibilidade para trabalhar á noite, fins de semana e feriados das 17h às 23h. Salário R$ 1.834,79 + gorjeta R$ 40,55 + Vale-alimentação R$ 190,00 + Quebra de caixa R$ 92,00.(1 vaga)



AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino médio completo. Experiência acima de 2 anos na área. Conhecimento em excel. Salário + Benefícios. Horário das 6h45 às 17h.(1 vaga)



AUXILIAR DE COZINHA – Com ou sem experiência. Disponibilidade para trabalhar à noite, fins de semana e feriados das 17h às 23h. Salário R$ 1.834,79 + gorjeta R$ 40,55 + Vale-alimentação R$ 190,00.(1 vaga)



AUXILIAR DE COZINHA II – Ensino fundamental e experiência em cozinha. Disponibilidade de horário para finais de semana. Horário das 5h às 13h20. Salário R$ 1.880,00 + Cesta básica + ticket refeição + Vale-transporte + estimativa de gorjeta. (1 vaga)



AUXILIAR DE COZINHA/BALCONISTA – Não é necessário experiência. Escala 6×2 das 13h às 22h. (1 vaga)



AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS – Vaga masculina. Horário de segunda a sábado das 6h às 16h20 e das 13h40 às 22h. Salário R$ 1.717,20 + 30% de peliculosidade. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Cartão cesta básica. (2 vagas)



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Vaga masculina. Ensino médio completo, acima de 18 anos. Salário R$ 1.821,00 + Benefícios. Das 6h45 ás 17h.(1 vaga)



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II – Vaga masculina. De segunda a quinta das 6h30 às 16h30 e sexta das 6h30 às 15h30. Salário R$ 1.653,00 + Insalubridade + Benefícios: Vale-transporte + Vale-refeição + Auxilio farmácia + Cesta básica + Assiduidade + PLR.(1 vaga)



CAMAREIRA – Ensino fundamental completo. Disponibilidade para trabalhar aos fins de semana. Escala 6×1 das 6h40 às 15h. Experiência com limpeza. Benefícios: Cesta básica + Ticket refeição + Vale-transporte.(1 vaga)



CAPINADOR – Vaga masculina. De segunda a quinta das 6h30 às 16h30 e sexta das 6h30 às 15h30. Salário R$ 1.653,00 + Insalubridade + Benefícios: Vale-transporte + Vale-refeição + Auxilio farmácia + Cesta básica + Assiduidade + PLR.(1 vaga)



CARPINTEIRO – Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)



CUIDADORA DE IDOSO/TÉCNICA DE ENFERMAGEM – Com experiência. 6X1 (folga sábado/trabalha domingo), das 7h às 13h.(1 vaga)

CUIDADORA NOTURNA – Sexo feminino, com experiência.(1 vaga)



ELETRICISTA – Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)



ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – Experiência anterior na função. Disponibilidade para viagens e início imediato. Residir em Nova Odessa e região.(1 vaga)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino médio completo, curso técnico de elétrica ou eletrotécnico, NR10, SEP e NR35. CNH B e experiência anterior na função. Benefícios: Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-transporte + Seguro de vida + Presença premiada + Gympass + Progressão e desenvolvimento de carreira.(1 vaga)



ELETRICISTA MONTADOR DE PAINÉIS – Experiência na montagem de painéis elétricos de potência e comando. Leitura e interpretação de diagramas elétricos (unifilar, trifilar e funcional). Disponibilidade para início imediato. Residir em Nova Odessa e região.(1 vaga)



ENCANADOR – Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)



ENCARREGADO DE ELÉTRICA – Ensino médio completo. Desejável curso técnico em Elétrica ou Eletrotécnica. Experiência comprovada como encarregado de elétrica em obras industriais. Conhecimento em leitura e interpretação de projetos elétricos. Disponibilidade para viagens e atuação em obras. Residir em Nova Odessa ou região.(1 vaga)



EXTRUSOR – Máquina Baloneira. Ensino fundamental completo e experiência comprovada na área. Desejável conhecimento em manutenção básica de máquinas.(1 vaga)



FRESADOR – Sexo masculino, com experiência em fresa convencional. Morar preferencialmente em Nova Odessa, Sumaré ou Americana.(1 vaga)



INSTALADOR – Com experiência em instalação de vidro temperado e esquadria de alumínio.(1 vaga)



MESTRE DE OBRAS – Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

OPERADOR DE RAMA – Sexo masculino. Com experiência em acabamento de tecidos.(2 vagas)

PIZZAIOLO – Conhecimento em preparo e montagem de pizzas. Disponibilidade para trabalhar á noite, fins de semana e feriados das 17h às 23h. Salário R$ 2.387,00 + gorjeta R$ 40,55 + Vale-alimentação R$ 190,00.(1 vaga)



ROÇADOR – Vaga masculina. De segunda a quinta das 6h30 às 16h30 e sexta das 6h30 às 15h30. Salário R$ 1.692,00 + Insalubridade + Benefícios: Vale-transporte + Vale-refeição + Auxilio farmácia + Cesta básica + Assiduidade + PLR.(1 vaga)



SOLDADOR – Ensino médio completo. Experiência na área.(1 vaga)



TORNEIRO – Sexo masculino, com experiência em fresa convencional. Morar preferencialmente em Nova Odessa, Sumaré ou Americana.(1 vaga)

