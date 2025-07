O italiano Jannik Sinner bateu o espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 1 e levou o título de Wimbledon 2025. As parciais foram 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4 em mais de 3 horas de jogo.

O jovem de 23 anos fez sua revanche contra Alcaraz que havia vencido menos de 2 meses atrás na final de Roland Garros. Também se tornou o 1o italiano a se tornar campeão de singles no torneio mais tradicional do circuito.

Foi a primeira vez que ele ganhou este grand slam- o da grama.

Sinner segue número 1

O italiano segue sendo número 1 do ranking da ATP com Alcaraz no encalço no número 2. Os dois devem se encontrar novamente no aberto dos Estados Unidos em setembro.

