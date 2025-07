A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai implantar o sentido único de direção em cinco ruas localizadas no entorno da Avenida Paschoal Ardito, na região dos bairros Vila Belvedere e São Vito. A alteração entrará em vigor na próxima quarta-feira (16).

A mudança será realizada nas ruas Santa Isabel, Santa Lucia, Santa Teresa, Vicente Caravieri e Ferrúcio Astorri, que atualmente são vias de mão dupla. O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito na região e garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

As alterações serão feitas da seguinte forma:

– Rua Santa Isabel: sentido único da Rua São Gabriel para a Avenida Paschoal Ardito

– Rua Santa Lucia: sentido único da Avenida Paschoal Ardito para a Rua São Gabriel

– Rua Santa Teresa: sentido único da Rua São Gabriel para a Avenida Paschoal Ardito

– Rua Vicente Caravieri: sentido único da Avenida Paschoal Ardito para a Rua Chucri Zogbi (apenas três quarteirões)

– Rua Ferrúcio Astorri: sentido único da Rua Chucri Zogbi para a Avenida Paschoal Ardito (apenas três quarteirões)

“Essa readequação é resultado de estudos técnicos feitos pela nossa equipe com base no volume de veículos e nas características viárias da região. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres que circulam pelo local. As mudanças vão organizar melhor o fluxo e reduzir os pontos de conflito no trânsito”, explicou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A partir do dia 16, os locais estarão devidamente sinalizados com pintura de solo e instalação de placas pela equipe da Utransv.

