A vereadora Professora Juliana (PT) se reuniu com o secretário municipal de planejamento, Diego de Barros Guidolin, e a diretora da Unidade de Desenvolvimento Físico Urbanístico, Adriana Aires Rosa, para discutir emendas de sua autoria ao projeto de lei nº 49/2025, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico (PDFU) do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a reunião, a parlamentar explicou que suas emendas têm o objetivo de conceder isenção das contribuições de aproveitamento e polo gerador de tráfego para empreendimentos dos ramos cultural, ambiental, associativo e de pesquisa e desenvolvimento científico.

Outra medida proposta por Juliana é a possibilidade de estender isenções semelhantes às da região central para a instalação de uma universidade pública no município. Por fim, propõe que o PDFU preveja a criação e a atualização de um Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, Resiliência e Prevenção a Desastres para a cidade.

Fala Professora Juliana

“Esse diálogo com a gestão é fundamental para construir as melhores soluções e políticas públicas para a cidade. A reunião teve como objetivo debater com a secretaria a adequabilidade legal das emendas e o alinhamento delas com o planejamento do governo. A intenção é complementar o projeto com pautas que julgo essenciais para o desenvolvimento da cidade, sobretudo a questão ambiental e os incentivos à educação pública”, ressaltou Juliana.

Leia + sobre política regional