Dia Mundial do Rock. A data foi inspirada por uma sugestão do músico Phil Collins durante o festival beneficente Live Aid, em 1985, quando ele destacou a importância de se criar um dia dedicado ao gênero, em memória aos artistas que usaram a música para mudar o mundo.

Para lembrar a data e homenagear o artista inglês, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria de Phil Collins mais executadas e regravadas no Brasil nos últimos anos. Com 631 obras musicais e 905 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva, Collins continua sendo referência para o gênero e inspiração para músicos de várias gerações.

De acordo com o levantamento, a música “Against all odds” lidera as execuções públicas no Brasil nos últimos cinco anos, enquanto “In the air tonight”, com 87 fonogramas, é a mais regravada. Também aparecem entre os destaques sucessos como “Another day in paradise”, “Easy lover”, “Two hearts”, “You’ll be in my heart” e “One more night”.

Ranking das músicas de autoria de Phil Collins mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Against all odds P Collins 2 Another day in paradise P Collins 3 Easy lover Nate East / P Collins / Philip Bailey 4 Two hearts Lamont Herbert Dozier / Phil Collins 5 You’ll be in my heart P Collins 6 Do you remember P Collins 7 One more night P Collins 8 Invisible touch Tony Banks (GB 1) / P Collins / Mike Rutherford (GB) 9 Hold on my heart Tony Banks (GB 1) / PCollins / Mike Rutherford (GB) 10 I wish it would rain down Phil Collins

Top 5 das músicas de autoria de Phil Collins mais regravadas