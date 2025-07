Mãe põe filha pra morar na varanda e faz do quarto uma lojinha

Leia + sobre moda e casa

Eletros embutidos são tendência de cozinhas com living integrado

Geladeira embutida e escondida na marcenaria, assim como a máquina de lava louças e lava roupas resultam em um visual estético ainda mais clean ao ambiente

Os eletrodomésticos embutidos na marcenaria são uma das fortes tendências nas cozinhas para 2025. Um recurso atual, porém, não novo, é uma excelente solução para cozinhas abertas, as chamadas tipo americanas, integradas ao living, por proporcionar um design moderno e clean, e em harmonia com o restante da marcenaria da sala, dando também a sensação de mais espaço ao ambiente como um todo. Mas também podem ser uma opção para as cozinhas fechadas, garantindo um visual uniforme e sofisticado ao espaço.

Nessa proposta, mais comuns em projetos, o forno e o micro-ondas sobrepostos em coluna, na chamada torre quente, têm a vantagem de poderem ser posicionados de acordo com a necessidade e altura desejada. Assim também cooktop e fogão. Menos comum, a geladeira embutida e escondida na marcenaria, assim como a máquina de lavar louças, resultam em um visual estético ainda mais clean. Outro eletrodoméstico que embutido, fica quase que imperceptível, é a coifa ou depurador de ar, posicionado dentro da marcenaria sobre o cooktop ou fogão.

O arquiteto e design de interiores Léo Romano usou mão dessa proposta nos projetos do decorados Opus Gyro Praça do Sol, em Goiânia. No compacto de 71m² a marcenaria em um tom verde oliva guarda a geladeira e coifa dando uma sensação de amplitude ao ambiente e integração com a sala. Já no decorado de 118m², a marcenaria reveste paredes e teto, escondendo geladeira e área de serviço. “Como são apartamentos compactos, optamos por utilizar menos elementos de eletrodomésticos aparentes na composição, deixando o ambiente mais bonito, limpo e clean nesta proposta”.

Apesar de uma tendência atual, o recurso já é usado há algum tempo, explica o arquiteto. “Tornava o projeto mais caro, já que as portas que tampavam os eletrodomésticos eram mais complexas, mas hoje já existe um processo de execução mais simples o que facilitou e tornou mais acessível essa solução, tornando-a mais frequente hoje no design de interiores”, conta Romano.

Podendo ser usado tanto em cozinhas grandes, quanto em ambientes menores, o arquiteto também fez uso do recurso no decorado Opus Ybaté, um projeto de 207 m² com cozinha integrada ao living e varanda. Leo Romano explica que hoje existem uma série de aparatos e acessórios para fazer isso é uma cozinha grande, como também numa pequena. “É uma escolha estética, como benefício, conseguimos mimetizar os eletrodomésticos junto na marcenaria e isso para o projeto de arquitetura de interiores é maravilhoso”, finaliza.

Cuidados

Importante ter atenção à precisão das medidas, que deverão ser personalizadas conforme os modelos de eletros escolhidos, isso garantirá que os aparelhos funcionem de maneira eficiente, com bom fluxo de ar, sem risco de aquecimento, no caso da geladeira, além de uma abertura de portas total para máquinas lava louças e roupas.