Santa Bárbara d’Oeste recebe a partir deste domingo, dia 13, mais uma temporada do Samb’Ajuda – Rodas de Samba com Solidariedade, projeto que une cultura popular, música e ação social na cidade. As apresentações ocorrem em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, das 12h às 17h, com entrada solidária opcional: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, destinados a instituições sociais do município.

As rodas de samba seguem com outras quatro edições já confirmadas para o segundo semestre de 2025: 17 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro e 23 de novembro.

Promovido com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Samb’Ajuda se consolida como um projeto que fortalece a identidade cultural local e ainda mobiliza o público para ações de solidariedade.

Serviço

Samb’Ajuda – Rodas de Samba com Solidariedade

Em frente ao Museu da Imigração – Rua João Lino, 371 – Centro, Santa Bárbara d’Oeste

Próximas edições: 13 de julho, 17 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro e 23 de novembro

Das 12h às 17h

Entrada solidária opcional: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite