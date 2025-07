O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu o proprietário da Class Hotel, Alexandre Batista Correa, nesta sexta-feira (11), para o anúncio de um hotel da rede no município, com investimento de R$ 20 milhões.

O empreendimento está sendo construído em uma região estratégica para o segmento hoteleiro: a Avenida Afonso Pansan, na altura da Vila Bertine, paralela à Rodovia Anhanguera e em um ponto próximo ao portal de entrada da cidade.

“A chegada da rede Class atende a uma demanda crescente da cidade, representa desenvolvimento e novos postos de trabalho. Os eventos e o turismo de negócios têm mostrado a importância de investimentos como esse, que ampliem as opções de acomodação para quem visita Americana, seja a lazer ou a trabalho”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O Class Hotel de Americana contará com 104 apartamentos e

tem previsão de entrega até o primeiro semestre de 2026. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 40 empregos diretos a partir do funcionamento da unidade.

O empresário Alexandre Batista Correa, responsável pela rede com origem no sul de Minas Gerais, destacou o potencial da região. “Já estamos presentes em Piracicaba e Rio Claro, e essa região sempre me cativou. Estruturamos o projeto para Americana, que tem demonstrado grande potencial para o setor hoteleiro, e a previsão é que entre março e abril do ano que vem o hotel esteja em funcionamento”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também ressaltou a importância do anúncio. “Estamos acompanhando e dando todo suporte para a concretização de mais um investimento significativo em Americana. O Class Hotel representa geração de empregos, mais oportunidades e reforça a atratividade do município para empresas que buscam um ambiente próspero para se instalar”.

A visita ao gabinete do prefeito também contou com a presença do engenheiro da Class Engenharia e administrador da obra, Alexandre Souza, e do empresário de Americana Claudinei Penha.

