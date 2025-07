A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com o acolhimento de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara. Em mais um encontro promovido nesta quinta-feira (10), participaram nove gestantes, além de sete acompanhantes. A iniciativa tem o objetivo de apresentar a estrutura do local e equipe para as futuras mães, visando prepará-las para o parto de forma mais acolhedora e humanizada.

Durante as visitas são abordados vários temas como: informações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com os recém-nascidos, a importância da amamentação, seus benefícios no desenvolvimento da criança, em seu sistema respiratório, desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório, direitos trabalhistas das gestantes e puérperas, como identificar a violência obstétrica, entre outros pontos. A ação tem coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), com apoio da Atenção Primária à Saúde da Mulher, por meio de uma equipe multiprofissional.

Participar

As gestantes interessadas em participar das visitas ao longo do ano devem se cadastrar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde serão encaminhadas e acolhidas pelo NAC. Após o agendamento da visita, a equipe do setor entrará em contato confirmando a participação. Os encontros ocorrem quinzenalmente sempre às quintas-feiras.

Em Santa Bárbara d’Oeste as ações voltadas às gestantes e recém-nascidos são realizadas de forma integrada, entre diversos setores da Saúde, como a Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Núcleo de Ações Coletivas (NAC), Educação Permanente em Saúde e AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), entre outros, além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

No Município esse trabalho tem início desde os grupos de planejamento familiar e consultas de pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura realizados nas unidades, consultas e visitas a maternidade, e prossegue após o nascimento, por meio de exames, aplicação de todas as vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e sobre aleitamento materno, entre outras ações.