Americana manteve o ritmo de vitórias na fase final dos 67º Jogos Regionais. Na sexta- (11), o tênis de mesa brilhou com a conquista de uma medalha de ouro e duas de prata. O município segue na terceira posição do ranking geral dos jogos disputados em Bragança Paulista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No torneio individual masculino livre, os atletas Giuliano Peixoto e Gilmar Aleixo conquistaram, respectivamente, as medalhas de ouro e prata. Já no feminino, pela mesma categoria, Mariana Gonçalves garantiu mais uma prata para Americana.

Marcinho elogia Tênis de Mesa

“Parabéns aos nossos mesatenistas pelo título e pelas medalhas de prata. Mais um grande resultado para Americana nos Jogos Regionais 2025”, comemorou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

A sexta-feira também foi positiva para outras modalidades. No futebol masculino, Americana venceu Vinhedo por 3 a 0 nas quartas de final e disputa neste sábado a vaga na decisão contra Itatiba. A equipe está invicta na competição e ainda não sofreu gols.

No handebol feminino, Americana superou Itatiba por 25 a 22, em mais uma vitória importante.

A programação deste sábado (12) inclui a disputa pela medalha de ouro no vôlei de praia feminino e a semifinal no masculino. No basquete feminino livre, Americana enfrenta Rio Claro por uma vaga na final.

A agenda esportiva do município também tem provas de ciclismo e partidas de handebol feminino, xadrez e biribol.

Leia + sobre esportes