35ª 100 Milhas Piracicaba terá três preliminares

Nada menos do que três modalidades automobilísticas farão a preliminar da 35ª edição das 100 Milhas Piracicaba, tradicional corrida que será realizada entre os dias 16 e 18 de agosto. Provas das categorias Fuscas, Fórmula eVolution e Fórmula 1600 abrilhantarão o evento que será todo disputado no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA).

As provas preliminares farão parte da programação e acontecerão no sábado e antes da largada da prova principal, que será disputada no domingo e reunirá no mesmo grid carros de Turismo e gaiolas Tubulares, no autódromo localizado no interior de São Paulo.

“Para esse simbólico ano que marca o aniversário de 35 anos do ECPA e a 35ª edição das 100 Milhas Piracicaba planejamos uma celebração ao automobilismo piracicabano, com a disputa de várias categorias que farão o público delirar com altas velocidades e muitas ultrapassagens”, afirmou Danny Giannetti, organizadora das 100 Milhas Piracicaba.

Fórmula Evo

Criada há pouco mais de um ano, a Fórmula Evo, como é chamada, nasceu para ser uma categoria acessível. Possui chassi moderno de produção nacional (AF Racing), aliado ao confiável motor aspirado Hyundai de 4 cilindros em linha (1.591cc), 140 HP de potência com 17kgf de torque, com câmbio em H de 5 marchas e suspensão independente. Isso tudo leva o veículo a mais de 200km/h no final da reta do circuito de Interlagos, graças ao baixo peso de apenas 590kg.

F1600

A Fórmula 1600 é maior categoria de monoposto no Brasil. Sendo considerado umas das mais acessíveis do automobilismo brasileiro e que proporciona oportunidade de aprendizado, ao oferece aos pilotos a emoção de guiar um carro de fórmula a mais de 200km/h. O motor utilizado para essa categoria é o Zetec Rocam 1.6 V8, mesmo motor utilizado na EcoSport e no Fiesta 1.6.

Fuscas

Lendária categoria e uma das mais antigas do Brasil, que utiliza o carro mais amado do país, o Fusca de competição está em constante evolução. Atualmente, utiliza o motor Volkswagen EA-111, refrigerado a água, podendo acelerarem até 180 km/h.

“A programação será como um verdadeiro festival de carros e velocidade, com várias categorias e muitos pilotos competindo e as provas preliminares acontecerão no sábado e no domingo, quando acontece a largada das 100 Milhas. Não tenho dúvidas de que será emocionante para o público que prestigiar”, completou Danny.

Ingresso solidário

A 35ª edição do 100 Milhas Piracicaba terá como novidades uma ação solidária e não cobrará ingressos. A entrada para o público será simbólica: 1 kg de alimento não perecível e que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O estacionamento terá o valor de R$ 30.

Serviço

As 100 Milhas Piracicaba têm realização do ECPA, com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, Pintado na Brasa e RITEC.

