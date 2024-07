Café da manhã dos campeões: os ovos na dieta dos atletas olímpicos

O Instituto Ovos Brasil já está no clima das Olimpíadas e entende que, para os atletas olímpicos, cada refeição é uma oportunidade crucial para nutrir seus corpos e prepará-los para os desafios físicos e mentais. O café da manhã, em especial, é uma refeição fundamental, e os ovos são uma escolha popular e nutritiva que muitos atletas incluem em suas dietas. O Instituto incentiva o consumo de ovos por todas as pessoas, atletas ou não, e sugere lanches saudáveis para os espectadores que vão acompanhar as competições de casa.

Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil O atleta tem uma dieta individualizada levando em conta o tipo de esporte, constituição física e a composição equilibrada de carboidratos, proteínas e gorduras é fundamental para que o atleta possa ter o melhor rendimento dentro da sua categoria.

A proteína é um nutriente que o atleta prioriza na alimentação, porque entende que este macronutriente favorece não só aumento, mas a manutenção de massa muscular. O ovo é um alimento reconhecido e presente na alimentação da maioria dos atletas, porque apresenta um perfil de aminoácidos necessários para a manutenção do organismo e tem uma ótima digestibilidade.

Alimentos Indispensáveis no Café da Manhã de um Atleta

Quem pratica exercícios físicos de alta intensidade precisa ganhar massa muscular e reduzir a gordura corporal, o que exige uma dieta rica em proteínas de alto valor biológico. Além disso, os carboidratos complexos são essenciais para garantir que o atleta tenha energia suficiente para todas as fases da competição. Portanto, no cardápio de um atleta, não pode faltar: proteínas magras, grãos integrais, gorduras saudáveis, frutas e vegetais.

Quando falamos de proteína, os ovos de galinha são indispensáveis devido aos seus inúmeros benefícios nutricionais. Mas você conhece todos o valor nutritivo que os ovos podem fornecer à sua dieta? Veja um resumo:

Proteínas: Cerca de 7 gramas de proteína de alta qualidade, presentes na clara e na gema.

Vitaminas: Vitaminas A, D, E e K, vitaminas do complexo, sendo o 2o alimento com maior teor de colina Para aproveitar todas essas vitaminas, é importante que a gema seja consumida. Lipídios : As gorduras presentes nas gemas, são importantes para o transporte de nutrientes, da composição celular, da produção e regulação hormonal.

Minerais : Ferro, selênio, fósforo, zinco, iodo, cobre e cálcio.

Fosfolipídios: Essenciais para a saúde e funcionalidade do sistema nervoso.

carotenóides Luteína e Zeaxantina: compostos bioativos com ação antioxidante que protegem os olhos.

Aliado ao consumo de ovos, os atletas olímpicos costumam incluir em suas refeições frutas da estação, leite, queijos, além de grãos, cereais e pães integrais que fazem parte de uma alimentação saudável. Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil e pós-graduada em nutrição esportiva, destaca que a versatilidade dos ovos permite que eles sejam consumidos no café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Isso faz com que a quantidade de ovos consumidos por dia possa ser elevada, conforme o desejo e a prática de atividade física.

Lanchinhos com ovos para os diferentes tipos de espectadores das Olimpíadas

Para quem adora assistir aos jogos Olímpicos, que em 2024 ocorrerão na França de 26 de julho a 11 de agosto, e gosta de lanchinhos com ovos, a combinação de esporte e comida torna as competições um momento saboroso e memorável. Aqui estão algumas sugestões para diferentes tipos de espectadores. Depois, é só procurar o passo a passo em qualquer buscador ou usar a imaginação para criar o lanchinho do seu jeito:

Para o espectador consciente da saúde:

Mini omeletes individuais feitas com ovos e uma variedade de legumes picados, como pimentões, cebola e cenoura.

Para o espectador fitness fanático:

Ovos cozidos cortados em fatias com abacate e pimenta.

Omelete com espinafre, tomate e cogumelos.

Para o espectador amante de carboidrato:

Sanduíche de ovo mexido com queijo derretido em um pãozinho macio.

Torradas com ovo poché por cima e uma pitada de sal e pimenta.

Torradas com patê de ovos

Para o espectador aventureiro gastronômico:

Shakshuka , um prato da cozinha árabe feito com ovos, molho de tomate e legumes.

, um prato da cozinha árabe feito com ovos, molho de tomate e legumes. Tacos de café da manhã com ovos mexidos, queijo, abacate e salsa.

*Taco: receita típica mexicana com tortilha de milho ou trigo ligeiramente aquecida e dobrada para receber algum recheio.

Para o espectador vegetariano:

Wrap com ovos mexidos, queijo feta, espinafre e tomate.

com ovos mexidos, queijo feta, espinafre e tomate. Panquecas de ovo e banana, servidas com um fio de mel.

Para o espectador apreciador do simples e clássico:

Ovos mexidos cremosos com um toque de queijo cheddar .

. Ovos cozidos com uma pitada de sal marinho e pimenta do reino.

Para o espectador que prefere uma opção leve:

Salada de ovo com abacate, pepino e molho de iogurte.

Wrap de ovo com alface, cenoura ralada e hummus (pasta cremosa feita com grão-de-bico).

Para o espectador que busca energia duradoura:

Muffins de ovo com espinafre, sementes de gergelim e papoula ou linhaça e queijo.

Para o espectador que deseja uma opção sem glúten:

Hash browns (bolinhos crocantes de batata americanos) com ovo frito por cima.

(bolinhos crocantes de batata americanos) com ovo frito por cima. Frittata de legumes com ovos e queijo derretido.

*Frittata é uma é “uma versão italiana da omelete”.

Essas opções oferecem uma variedade de sabores e nutrientes para todos os tipos de espectadores, tornando a experiência de assistir aos Jogos Olímpicos ainda mais agradável.

Desafio do Ovo – Incentivo aos atletas de todas as modalidades a integrarem ovos no dia a dia

O Instituto Ovos Brasil está constantemente realizando ações com atletas. Já homenageou o judoca Tiago Camilo , promoveu o Desafio do Ovo com a ginasta brasileira Jade Barbosa e outros atletas, entre outras iniciativas. Essas atividades fortalecem a relação entre o Instituto e a comunidade esportiva, além de informar aos consumidores sobre os aspectos positivos do ovo. Confira mais detalhes nas redes sociais do Instituto Ovos Brasil.

