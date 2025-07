O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão e viu a sua situação dar uma tranquilizada na noite desta quarta-feira. O timão foi a Fortaleza e bateu o Ceará por 1 a 0.

O alvinegro paulista vídeo de derrota em casa para o Bragantino e o Ceará tinha vencido o arque rival Fortaleza no domingo. Carrillo anotou o único gol do jogo aos 26 da segunda etapa. Ele recebeu bola dentro da pequena área, e se enroscou um pouco antes de empurrar para o fundo das redes em lance com o goleiro batido.

