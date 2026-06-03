O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o vice-prefeito Felipe Sanches vistoriaram nesta terça-feira (2) a etapa final das obras de recapeamento da Rua Humberto Materazzo, uma das principais vias de acesso ao Distrito Industrial. A obra integra o conjunto de ações voltadas à mobilidade urbana e à preparação da região para a futura operação do Cidade Saúde e do Terminal Leste.

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Com investimento de R$ 1 milhão em recursos próprios do Município, a intervenção contempla aproximadamente 800 metros de extensão da via, incluindo a recuperação completa do pavimento, melhorias nas sarjetas e adequações na infraestrutura viária.

Fala Piovezan

“Essa é uma obra estratégica para a mobilidade da nossa cidade. Estamos recuperando uma via muito utilizada por trabalhadores, empresas e por quem circula diariamente pelo Distrito Industrial. Além disso, ela tem um papel fundamental dentro do novo eixo de desenvolvimento desta região, especialmente com a entrega do Cidade Saúde e do Terminal Leste. Estamos preparando a infraestrutura viária para garantir mais segurança, fluidez e qualidade nos deslocamentos das pessoas”, destacou o prefeito.

As obras na Rua Humberto Materazzo envolvem a retirada da camada desgastada do asfalto, preparação e impermeabilização da base da pista, aplicação da camada intermediária de binder e, por fim, do novo pavimento em CBUQ, garantindo mais resistência, durabilidade, conforto e segurança para o tráfego de veículos.

O vice-prefeito Felipe Sanches ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura para acompanhar o crescimento do Município. “São obras que resolvem demandas antigas e ajudam a construir uma cidade mais preparada para o futuro. Cada intervenção melhora a mobilidade, fortalece a integração entre bairros e leva mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Obras de pavimentação

Outra frente de trabalho acompanhada pela Administração Municipal é a pavimentação da Rua Euclides da Cunha, localizada entre os bairros Jardim Paraíso, Acampamento Presbiteriano, Santa Rita, Santa Inês, Eldorado e Vista Alegre. No local, as obras de pavimentação avançam após a conclusão do sistema de drenagem.

Atualmente, as equipes executam os serviços de terraplenagem e a ampliação da camada de base de pedras que dará sustentação ao futuro pavimento. Também já foram implantadas guias e sarjetas ao longo do trecho.

Com investimento de R$ 1,3 milhão, a obra na Euclides da Cunha contempla cerca de 550 metros de pavimentação, além de iluminação pública, calçadas e infraestrutura completa, promovendo a ligação entre importantes bairros da região.

Outra importante obra em andamento no Município é a pavimentação das ruas Jaguariúna, Ipeúna e Itupeva, nos bairros Jardim Adélia e Jardim Adélia II. Os trabalhos estão concentrados na execução do sistema de drenagem, etapa fundamental para garantir a qualidade e a durabilidade da futura pavimentação. As fases de terraplenagem, topografia e limpeza da área já foram concluídas.

O projeto é viabilizado por um investimento de quase R$ 2 milhões, prevendo a pavimentação de mais de 5 mil metros quadrados, implantação de calçadas e toda a infraestrutura necessária para melhorar a mobilidade, a segurança e a conexão da região com a Avenida da Amizade – infraestrutura urbana completa para uma região que aguardava por essas melhorias há cerca de 30 anos.