Motociclista morre após grave acidente envolvendo caminhão na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, no acesso à Anhanguera, em Nova Odessa

A triste realidade de que as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Brasil são os motociclistas teve mais um caso, desta vez em Nova Odessa, na tarde desta terça-feira (2). O jovem João Vitor Quintino, de 26 anos, faleceu depois da colisão entre sua moto e uma carreta na alça de acesso da Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg para a Rodovia Anhanguera.

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Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente aconteceu por volta das 16h30 na alça de acesso sentido capital. Pelo local, os GCMs encontraram a moto embaixo da carreta e o jovem caído atrás do veículo. O serviço de ambulância foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’, mas a vítima não resistiu.

Interdição

Devido à gravidade da ocorrência, o trecho que dá acesso à Rodovia Anhanguera, para quem trafega no sentido Campinas, permaneceu interditado para os trabalhos da perícia. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são apuradas pela Polícia Civil com auxílio dos trabalhos da Polícia Científica.