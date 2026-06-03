Ação (Mutirão) da Secretaria de Saúde e Rotary Club reuniu serviços de imunização e orientação à comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré divulgou o balanço da Ação Rotary Club, realizada no último sábado (30), na USF (Unidade de Saúde da Família) Bandeirantes. A iniciativa mobilizou equipes de saúde e parceiros para ampliar o acesso aos serviços de prevenção e promoção da saúde.

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Durante a ação, foram aplicadas 489 vacinas em crianças e adolescentes menores de 19 anos, conforme as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. O evento também contabilizou 295 orientações à população e 269 cadastros realizados.

Além da atualização da carteira vacinal, os participantes contaram ainda com atividades voltadas às crianças, incluindo transporte em trenzinho, pintura facial, distribuição de pipoca e algodão-doce.

Mobilização

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, destacou a importância da mobilização para fortalecer a cobertura vacinal no município.

“A adesão das famílias demonstra o compromisso da população com a prevenção. A vacinação protege crianças e adolescentes contra diversas doenças e contribui para a saúde coletiva. Agradeço ao Rotary Club pela parceria e a todos os profissionais envolvidos nesta importante ação”, afirmou.

O secretário orientou ainda que a vacinação continua disponível nas unidades de saúde do município, das 7h30 às 15h30. Para receber os imunizantes os pais e responsáveis devem levar a carteirinha de vacinação e um documento da criança ou adolescente.