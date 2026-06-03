A cidade de Nova York está pronta para receber a FIFA World Cup 2026™. A New York City Tourism + Conventions apresenta atividades e experiências para os visitantes aproveitarem nos cinco distritos da cidade ao longo do torneio. Para planejar sua experiência, visite nyctourism.com/worldcup26.

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A campanha global de turismo da New York City Tourism + Conventions, “Where the World Comes to Play” (“Onde o Mundo Vem Jogar”), continua em 20 mercados internacionais, inclusive no Brasil.

Datas-chave dos jogos da Copa do Mundo

· Partidas da fase de grupos:

o 13 de junho às 18h (ET): Brasil vs. Marrocos

o 16 de junho às 15h: França vs. Senegal

o 22 de junho às 20h: Noruega vs. Senegal

o 25 de junho às 16h: Equador vs. Alemanha

o 27 de junho às 17h: Panamá vs. Inglaterra

· Partida da fase de 32: 30 de junho às 17h

· Partida das oitavas de final: 5 de julho às 16h

· Partida final: 19 de julho às 15h

Programação da Copa do Mundo por toda a cidade

· O calendário digital da NYC Tourism com eventos + ofertas da Copa do Mundo nos cinco distritos já está no ar, destacando eventos especiais, promoções e ofertas em toda a cidade. O hub de conteúdo da Copa do Mundo da NYC Tourism também inclui este guia sobre onde torcer pelas seleções que jogam em NYC.

· A partir de 1º de junho, o Welcome World Rewards Program do Comitê Anfitrião NYNJ permitirá que visitantes e moradores ganhem pontos ao visitar pequenos negócios participantes pela cidade e fazer check-in por meio de uma carteira digital. Fãs que resgatarem pontos suficientes em toda a região poderão receber produtos exclusivos, acesso a experiências oficiais para fãs do Comitê Anfitrião NYNJ e ingressos para experiências de jogo, incluindo a Final da Copa do Mundo no MetLife Stadium em 19 de julho.

· O Five Borough Winners Special é o programa gastronômico oficial da cidade de Nova York para a Copa do Mundo, oferecendo promoções de comida e bebida por US$ 26 e copos colecionáveis exclusivos dos distritos em centenas de bares e restaurantes, de 11 de junho a 19 de julho.

· O World Cup Concierge, um mapa digital e ferramenta de navegação em tempo real, será lançado na próxima semana em nyctourism.com/worldcup26, apresentando negócios locais e suas promoções relacionadas à Copa do Mundo.

· O NYC Neighborhood Passport é um programa em toda a cidade que incentiva moradores e visitantes a explorar as comunidades imigrantes de Nova York, instituições culturais, pequenos negócios e eventos comunitários durante todo o torneio, usando um passaporte para colecionar carimbos criados por artistas em locais participantes a partir de 11 de junho.

Eventos oficiais para fãs e locais de exibição da FIFA World Cup 2026™

Eventos oficiais gratuitos para fãs do NYNJ nos cinco distritos:

Queens: sede da fase de grupos do NYNJ World Cup 26 no Queens — USTA Billie Jean King National Tennis Center (11 a 27 de junho)

Programação diária e exibições de partidas:

Manhattan: Vila dos Fãs NYNJ World Cup 26 & Telemundo

Rockefeller Center (6 a 19 de julho)

Bronx: NYNJ World Cup 26 Bronx Fan Zone

Bronx Terminal Market (13 e 14 de junho)

Brooklyn: Fan Zone do Brooklyn

Brooklyn Bridge Park (13 de junho a 19 de julho)

Staten Island: NYNJ World Cup 26 Staten Island Fan Zone

Staten Island University Hospital Community Park (29 de junho a 2 de julho)

Rockefeller Center:

· Além da animação da fan village nas praças abaixo, o Top of the Rock foi nomeado o Mirante Oficial do NYNJ World Cup 26, oferecendo um ponto de vista único acima de tudo, com vistas panorâmicas de 360 graus que conectam os fãs à cidade de Nova York. Exibições ao vivo das partidas serão transmitidas de 11 de junho a 19 de julho, juntamente com um momento fotográfico do NYNJ World Cup 26, descontos em produtos da loja da FIFA e muito mais.

· O FIFA Museum apresentado pela Hyundai no Rockefeller Center receberá “Legacies of Champions”, apresentando quase um século de história da FIFA World Cup™ por meio de uma exposição imersiva gratuita, com ingressos gratuitos para entrada em horário marcado. Visitantes com ingresso para o Top of the Rock poderão adicionar entrada prioritária ao museu de 11 a 19 de junho.

Hudson Yards, The Shops at Columbus Circle e Bronx Terminal Market:

· A Related Companies foi nomeada Apoiadora Oficial da Cidade-Sede, com ativações para fãs planejadas em Hudson Yards, The Shops at Columbus Circle e Bronx Terminal Market, incluindo exibições ao vivo das partidas, eventos e produtos oficiais. O The Shops at Columbus Circle também inaugurou um relógio de contagem regressiva, marcando a aproximação da partida de abertura do torneio, em 11 de junho, na Cidade do México, e seguindo até a Final no New York New Jersey Stadium, em 19 de julho.

Esportes e ofertas culturais inspiradas na Copa do Mundo

· O American Museum of Natural History lançou World Cup, World Cultures: Celebrating the Community of Science and Sport, com programação e experiências que incluem watch parties da FIFA World Cup 2026™; uma celebração comunitária em 13 de junho para marcar a primeira partida disputada na região NY/NJ; For the Win: Objects of Sports Excellence, uma exposição de anéis de campeão, troféus, medalhas e joias de atletas e equipes lendários; Goal Zone, um espaço interativo de futebol para todas as idades; um Global Sports Pavilion com fotografia e vídeo em grande escala celebrando momentos icônicos do esporte ao redor do mundo, além de curiosidades e atividades educativas práticas que exploram a ciência e a cultura do esporte; e uma festa de rua no bairro em 11 de julho, culminando com um pôr do sol de Manhattanhenge.

· O Children’s Museum of Manhattan (CMOM), no Upper West Side, celebrará o espírito global da Copa do Mundo com diversas experiências voltadas para famílias, destinadas a crianças de 0 a 6 anos, conectando a empolgação do esporte mais popular do mundo à arte, à cultura e ao brincar. Os eventos ao longo de junho e julho incluem oficinas de arte, dança cultural, sessões educativas e mais, e o Huddle Hub do CMOM oferecerá um espaço para ler livros sobre países que participam da Copa do Mundo e aprender sobre jogadores profissionais.

· Em celebração à chegada da Copa do Mundo à cidade de Nova York, o Guggenheim exibirá Zidane, a 21st century portrait, de 11 de junho a 19 de julho. A exposição marcará o 20º aniversário do retrato cinematográfico que capturou em tempo real o astro francês do futebol Zinédine Zidane durante uma partida de 2005.

· O Whitney Museum of American Art celebrará a Copa do Mundo durante todo o torneio com suas Free Friday Nights e Free Second Sundays, bem como com um desconto de 20% na admissão para visitantes que usarem a camisa de sua seleção nacional ou levarem lembranças de sua equipe. A programação inclui sets de DJs inspirados em tradições musicais globais, atividades artísticas, visitas guiadas e refreshments, culminando em uma celebração especial do West Side Fest (10 a 12 de julho) antes do fim de semana da Final. Essas atividades coincidem com a Whitney Biennial 2026, que apresenta artistas das cidades-sede do torneio e de países do mundo todo, exibidos ao lado de obras icônicas americanas de Hopper, Warhol e Basquiat.

· O Summer for the City no Lincoln Center sediará World at Play, celebrando o espírito global do futebol com noites de DJ do World Club, com curadoria do lendário DJ Bill Coleman e participações de DJs de todo o mundo, artistas de futebol freestyle em intervenções pop-up, oficinas para famílias, food trucks locais com bebidas e culinária internacional e, em noites selecionadas, o Film at Lincoln Center apresentará sessões gratuitas ao ar livre de clássicos do cinema relacionados ao futebol.

· O New York Botanical Garden sediará seu World Cup Garden de 13 de junho a 19 de julho, celebrando a cultura global por meio de plantas diversas, exposições interativas e programação para toda a família, incluindo o World Cup Garden Kick Off Day em 13 de junho, com artesanato, jogos no gramado e mais.

· O 9/11 Museum está recebendo a exposição The World’s Game: Soccer and 9/11, até agosto, homenageando a forma como a comunidade global do futebol se uniu durante a FIFA World Cup de 2002, quando os EUA chegaram às quartas de final, incluindo partidas beneficentes e mais.

· O Paley Center sediará The Global Game: Soccer in the United States and the FIFA World Cup™, de 11 de junho a 26 de julho, explorando a ascensão do futebol nos EUA, juntamente com o impacto global da Copa do Mundo, desde o envolvimento inicial com a FIFA até a realização do torneio histórico de 1994 e o crescimento da Major League Soccer. Apresentada em colaboração com FIFA, MLS, US Soccer Federation, FOX Sports e Telemundo/Peacock, a exposição inclui artefatos como camisas usadas em jogo por astros do futebol americano, chuteiras, memorabilia autografada, imagens de arquivo e momentos icônicos de partidas. O Paley Center também sediará watch parties durante todo o torneio.

· O El Museo del Barrio realizará uma watch party gratuita da Final da Copa do Mundo em 19 de julho, em um ambiente festivo e familiar, com atividades artísticas práticas para todas as idades, incluindo um set ao vivo de DJ com uma mistura dinâmica de deep house, techno e ritmos latinos. O evento acontece durante a exposição Sophie Rivera: Double Exposures — a primeira retrospectiva do museu dedicada à fotógrafa pioneira.

· A Federação Alemã de Futebol abrirá a German House of Soccer pela primeira vez durante a Copa do Mundo, no Chelsea Industrial, de 11 de junho a 11 de julho, levando a cultura do futebol alemão a NYC e recebendo fãs para exibições selecionadas de jogos, debates, eventos e mais.

· Com o objetivo de promover esperança e união em um mundo cada vez mais polarizado e incentivar a conexão intercultural por meio de um amor compartilhado pelo futebol durante a Copa do Mundo, a Cathedral of Saint John the Divine, em Morningside Heights, apresenta Peace Post, uma coleção de retratos em mídia mista com 198 defensores globais da paz — um de cada nação soberana — lançando luz sobre indivíduos que trabalham por mudanças positivas.

Ofertas de varejo e atrações da Copa do Mundo

· A loja principal da Macy’s Herald Square sediará seu World Soccer HQ, uma experiência de compras imersiva com produtos de marcas como adidas, Nike, Puma e Lids, incluindo camisas, mini bolas, acessórios e artigos de equipes. Os fãs também poderão participar de momentos para fotos e experiências interativas, incluindo um evento da coleção adidas FIFA World Cup™ na adidas Shop no Mezanino da 35th Street, com brindes, presentes mediante compra e encontro com o jogador do New York Red Bulls Cade Cowell.

· Nordstrom e adidas levarão adidas @ The Corner à loja principal da Nordstrom NYC de 4 de junho a 26 de julho, com uma curadoria exclusiva de produtos adidas da Copa do Mundo organizados por país, ativações semanais, brindes mediante compra, sorteios, peças de arquivo e experiências de personalização aos fins de semana.

· O SUMMIT One Vanderbilt abrirá diariamente às 8h para melhor acomodar os visitantes durante a Copa do Mundo, com acesso noturno estendido até a meia-noite e última entrada com ingresso às 22h.

· A Scenes NY, em Greenpoint, oferece roupas vintage de futebol, uniformes originais e streetwear inspirado no futebol, enraizado no jogo de base de NYC e na cultura global do futebol.

· De 9 de junho a 19 de julho, o Empire State Building Observation Deck receberá a maior e mais icônica coleção de camisas de futebol do mundo, da Classic Football Shirts, em uma exibição de quatro andares que apresenta o melhor do design de camisas, com mais de 100 peças raras e usadas em partidas por Messi, Ronaldo, Beckham e outros jogadores lendários. Uma camisa de futebol personalizada do Empire State Building — inspirada nos famosos uniformes dos anfitriões do Observation Deck — será vendida exclusivamente no mirante do 86º andar, de 9 a 23 de junho.

· Em comemoração à Copa do Mundo, a Century 21 está oferecendo descontos de US$ 21 em compras no varejo de US$ 100 ou mais até 19 de julho.

Ofertas de alimentos e bebidas da Copa do Mundo

· O Five Borough Winners Special é o programa gastronômico oficial da cidade de Nova York para a Copa do Mundo, oferecendo promoções de comida e bebida por US$ 26 e copos colecionáveis exclusivos dos distritos em centenas de bares e restaurantes, de 11 de junho a 19 de julho.

· Bares e restaurantes nos cinco distritos transmitirão partidas ao vivo durante todo o torneio. Visite Clinton Hall, no Bronx; FancyFree, no Brooklyn; The Football Factory at Legends, em Manhattan; Rivercrest, em Queens; e Ralph’s Sports Bar, em Staten Island, e confira esta lista de soccer bars para mais inspiração.

· O Platform by JBF x NYC Tourism sediará uma série de jantares da Copa do Mundo com ingressos, celebrando confrontos globais por meio de colaborações de chefs em noites únicas na Platform da James Beard Foundation, no Pier 57.

Como se locomover por NYC

· Visitantes e nova-iorquinos podem usar o transporte público para chegar a eventos e experiências para fãs por toda a região, incluindo MTA, NJ TRANSIT, PATH, Amtrak, NY Waterway, NYC Ferry e Staten Island Ferry.

· Atualizações do NYC Ferry

o A programação ampliada inclui mais viagens aos fins de semana, embarcações maiores em rotas de alta demanda, serviço ampliado para praias, serviço direto de shuttle para Governors Island a partir do Pier 11 e serviço de fim de semana estendido na rota South Brooklyn.

o Cinco embarcações do NYC Ferry adesivadas especialmente para a Copa do Mundo circularão até o fim do verão, celebrando a diversidade e a identidade de todos os cinco distritos.

o Para mais informações, consulte o anúncio do prefeito.

· Atualizações de acesso para bicicletas / pedestres

o Uma entrada redesenhada de Manhattan para a Brooklyn Bridge ampliará a conexão para bicicletas e pedestres de seis para 10 pés. O NYC DOT também dobrará a largura da faixa de pedestres ao sul entre a ponte e o City Hall Park para criar mais espaço para pedestres. Para mais informações, consulte o anúncio do prefeito.

o A ciclovia protegida da Sixth Avenue (Manhattan) será ampliada entre a 14th Street e a West 31st Street, com espaço adicional para pedestres entre a West 31st Street e a West 35th Street. Para mais informações, consulte o anúncio do prefeito.

Transporte de NYC para o NYNJ Stadium

· Os fãs devem usar opções oficiais, incluindo ônibus shuttle do estádio NYNJ, NJ TRANSIT, rideshare limitado ou estacionamento pré-comprado no American Dream, já que o estacionamento do estádio é limitado apenas a veículos autorizados pela FIFA.

o O Shuttle Oficial New York New Jersey Stadium oferecerá serviço direto de ônibus ida e volta a partir do Port Authority Bus Terminal, Midtown East e Midtown North. As tarifas de ida e volta do shuttle foram reduzidas para US$ 20.

o Os bilhetes de trem da NJ TRANSIT estão disponíveis para portadores de ingressos das partidas da FIFA pelo aplicativo móvel da NJ TRANSIT por uma tarifa fixa de ida e volta de US$ 98. Os bilhetes são limitados a 40.000 por dia de jogo e devem ser comprados com antecedência. Fãs que viajarem de trem a partir da cidade de Nova York embarcarão na Penn Station New York, farão baldeação em Secaucus Junction e seguirão até o estádio.

Para conhecer tudo o que há para ver e fazer na cidade de Nova York durante o torneio, visite nyctourism.com/worldcup26.