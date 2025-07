Las Leñas, El Azufre e Ushuaia: 3 experiências de neve na Argentina

O turismo de alto padrão, os esportes na neve, a aventura, a natureza e as paisagens únicas fazem parte do catálogo oferecido tanto por Mendoza quanto por Tierra del Fuego, onde o esqui é uma das grandes atrações, mas não a única.

Las Leñas, um clássico de Mendoza

Localizada no coração da Cordilheira dos Andes, na província de Mendoza, está Las Leñas. A apenas 1.200 quilômetros de Buenos Aires, esse centro de esqui é um dos mais importantes da América Latina. Os turistas o escolhem não só pela neve, mas também pela variedade de atividades que vão da aventura ao relaxamento.

Sua base está a 2.240 metros acima do nível do mar, e o ponto mais alto chega a 3.430 metros. Os amantes do esqui e do snowboard podem aproveitar em Las Leñas uma qualidade de neve incomparável, além de gastronomia internacional e infraestrutura hoteleira de alto nível, tudo em um ambiente seguro e tranquilo para toda a família. Além disso, graças à sua localização geográfica e às novas estruturas de produção de neve artificial, Las Leñas oferece uma temporada prolongada de esqui, que vai até o final de setembro.

Os visitantes que optarem por esquiar têm diversas possibilidades além das tradicionais: esqui noturno nas pistas Eros 1 ou Minerva; o heliski, em que um helicóptero leva os esportistas até os pontos mais altos para descidas em neve virgem; subida de teleférico com um desnível de mais de 700 metros e muito mais.

Mas as atrações de Las Leñas não param por aí: culinária de montanha, cassino, patinação no gelo e passeios fotográficos são outros destaques. Há também o Parque de Neve, uma opção ideal para quem prefere não esquiar: ali é possível aproveitar trenós, caminhadas com raquetes de neve e tubing em boias infláveis.

Quem quiser relaxar pode desfrutar de um spa com massagens, saunas e tratamentos especiais neste centro turístico.

El Azufre: esportes na neve com exclusividade em Mendoza

Para viver uma experiência diferente, única e extraordinária, El Azufre é o lugar ideal. Localizado na Cordilheira dos Andes, a 2.400 metros de altitude, na cidade de Malargüe, Mendoza, trata-se de um centro turístico sustentável de alta montanha que tem o esqui como principal atração.

O acesso a esse exclusivo centro de esqui é feito por helicóptero. Neve, aventura, natureza em estado puro, quilômetros de descidas, hospedagem acolhedora, gastronomia de alto nível e serviço premium completam a experiência.

Ushuaia: esquiar no fim do mundo

Deslizar pelas encostas nevadas no centro mais austral do mundo é possível na Argentina. Ushuaia conta com oito centros de inverno à disposição, onde os turistas podem aproveitar o esqui alpino, snowboard, passeios de trenó puxado por cães, motos de neve, caminhadas com raquetes, fogueiras noturnas, deslizadores, patinação no gelo e o famoso Trem do Fim do Mundo, entre outras atividades.

A cidade de Ushuaia se destaca pela qualidade de sua neve e pelo ambiente único, com vistas privilegiadas e ar puro. De junho a outubro, os visitantes podem acessar as pistas de esqui: a temporada de inverno de Ushuaia é considerada a mais longa da América do Sul, com neve de qualidade excepcional. O Cerro Castor é o grande destaque quando se fala em esqui.

Ushuaia oferece uma ampla gama de atividades além dos esportes de inverno. Explorar o Canal de Beagle em um passeio de barco tradicional ou até mesmo mergulhar em suas águas, visitar o lendário Farol Les Éclaireurs, conhecer o Parque Nacional Tierra del Fuego, fazer o trajeto do Trem do Fim do Mundo, descobrir os lagos Escondido e Fagnano em micro-ônibus ou modernos veículos 4×4, sobrevoar a cidade e arredores, participar de city tours, fazer trekking no Glaciar Martial, visitar museus e até cavalgar na neve são apenas algumas opções.

Outro atrativo da região é a gastronomia. O cordeiro fueguino, considerado um dos pratos mais típicos da cidade, os peixes locais e os frutos do mar como a centolla são imperdíveis para quem visita o lugar. Já os chocolates e doces de frutas completam a experiência dos mais gulosos. Ushuaia também possui grande variedade de cervejas e licores artesanais.

Para mais informações, consulte o Visit Argentina, a plataforma oficial de promoção turística internacional da Argentina.